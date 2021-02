Milan, Calabria torna per l’Inter | Tre a rischio derby

Il Milan si presenterà contro lo Spezia senza diffidati. L’Inter, invece, contro la Lazio dovrà fare attenzione a Barella, Bastoni e Brozovic

Nel post gara di Milan-Crotone si è parlato tanto dell’ammonizione di Davide Calabria. Il terzino destro, sotto diffida, salterà la sfida contro lo Spezia. Una squalifica per la quale il giocatore non si strapperà certamente i capelli visto che tornerà a disposizione di Stefano Pioli per il derby.

La testa è ovviamente al match contro i liguri ma è innegabile che un po’ al derby ci si pensa: il tecnico recupererà certamente Bennacer, Tonali e Kjaer. Da valutare ci saranno le condizioni di Brahim Diaz. Si svuoterà completamente dunque l’infermeria ma l’altra buona notizia è l’assenza di diffidati.

Tre diffidati per l’Inter

Lo stesso non si può dire in casa Inter. I nerazzurri non hanno infortunati – le condizioni di Vidal non preoccupano – ma tre calciatori, Barella, Bastoni e Brozovic, sono diffidati e c’è dunque il rischio di saltate la partita contro il Milan. Ricordiamo che la 22esima giornata di Serie A vedrà scendere in campo i rossoneri contro lo Spezia, come detto, e l’Inter contro la Lazio.