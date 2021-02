Milan, Depay si libera! Arriva la conferma

Il calciatore olandese è sempre più vicino a liberarsi a fine stagione. Il Milan osserva e potrebbe tornare alla carica.

L’attacco del Milan ad oggi sembra uno dei più completi e importanti, a livello di nomi, dell’intero campionato di Serie A.

Ma in estate qualcosa potrebbe cambiare, visto che i due veterani Ibrahimovic e Mandzukic sono in scadenza e vanno ancora discusse le situazioni di Calhanoglu e Brahim Diaz.

Per questo motivo i dirigenti rossoneri stanno continuando a monitorare i destini di alcuni attaccanti di valore internazionale. Uno su tutti quello dell’olandese Memphis Depay.

Leggi anche:

Lione, pronto il colpo che libera Depay

L’attaccante classe ’94 è in scadenza di contratto con l’Olympique Lione e ad oggi appare complicato un rinnovo tra le parti.

Depay è molto legato al club francese ma sembra ormai propenso a cambiare aria, magari a tentare il salto di qualità verso una società più prestigiosa e titolata.

Il Milan come detto lo segue da tempo, visto che Depay avrebbe le caratteristiche ideali sia per affiancare un campione come Ibrahimovic, sia per diventare la sua spalla perfetta.

Arrivano dalla stampa spagnola conferme sull’ormai partenza sicura di Depay. Pare che il Lione stia per raggiungere l’accordo con un nuovo attaccante di talento.

Affare quasi fatto per l’arrivo di Carlos Vela, messicano classe ’89 che gioca nel Los Angeles FC. L’esperto calciatore dovrebbe liberarsi in estate e trasferirsi direttamente nella squadra di Rudi Garcia.

L’approdo di Vela libererebbe definitivamente Depay, viste le caratteristiche tecniche molto simili dei due calciatori. A questo punto l’olandese avrebbe il pieno controllo sul proprio futuro, con la possibilità già da oggi di trovare un accordo con un altro club europeo.