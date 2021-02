Daniel Maldini ritorna in Primavera: titolare in Bologna-Milan

Una notizia che stupisce un pò tutti. Daniel Maldini è tornato a far parte degli 11 titolari del Milan Primavera. Alle 15 scenderà in campo contro il Bologna

Daniel Maldini, il figlio d’arte rossonero, ha passato l’intera parte della stagione ad allenarsi in prima squadra e a giocare anche qualche partita. Lo abbiamo visto in campo soprattutto nelle gare d’Europa League, terreno in cui Daniel ha potuto raccogliere un pò d’esperienza.

In campionato ha soprattutto giocato da subentrato negli ultimi minuti di gara, quando il Milan ha affrontato un brutto periodo dal punto di vista delle assenze. È sicuramente un buon prospetto, ma è chiaro che è ancora tanto giovane e carente dal punto di vista dell’esperienza.

Classe 2001, Daniel ha grandi doti offensive; da mister Pioli è stato soprattuto sfruttato come trequartista. Nell’estate del 2020 è entrato in prima squadra, ma oggi ci sarà il suo ritorno nel Milan Primavera.

Daniel Maldini titolare nel Milan Primavera

Daniel Maldini è stato convocato e schierato da titolare nel Milan Primavera. Alle 15.00 si giocherà il match di campionato contro il Bologna e l’attaccante rossonero è stato schierato nell’11 titolare di mister Giunti. Maldini giocherà al posto di Olzer, il nuovo bomber dei giovanissimi del Milan.

Chissà come mai ci sia stata questa inversione di marcia per Daniel. Questa la lista dell’11 titolare di Federico Giunti pubblicata sul canale ufficiale Twitter del settore giovanile del Milan: