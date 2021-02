Milan, ufficiale lo stop di Calabria

Davide Calabria è stato ufficialmente fermato per un turno dal Giudice Sportivo. Il terzino diffidato è stato ammonito nel match contro il Crotone. Niente Spezia, tornerà con l’Inter

Tutto confermato, Davide Calabria è stato squalificato per una giornata e non ci sarà per la sfida contro lo Spezia. Il terzino italiano, diffidato e ammonito nei minuti finali di Milan-Crotone, è stato fermato dal Giudice Sportivo.

Oltre al calciatore italiano dei rossoneri, salteranno il prossimo turno di Serie A, il 22esimo, anche altri 10 giocatori:

Sofyan Amrabat (Fiorentina), Milan Badelj (Genoa), Marco Davide Faraoni (Hellas Verona), Gianmarco Ferrari (Sassuolo), Riccardo Improta (Benevento), Artur Ionita (Benevento), Mattias Svanberg (Bologna), Rafael Toloi (Atalanta), Lorenzo Tonelli (Sampdoria) e Mattia Zaccagni (Hellas Verona).

Nuova occasione per Dalot?

Davide Calabria tornerà così a disposizione di Stefano Pioli per il derby, in programma alla 23esima giornata. Per la partita contro lo Spezia, il tecnico dei rossoneri dovrebbe tornare ad affidarsi a Diogo Dalot.

Una nuova opportunità per il portoghese, che fin qui non ha convinto in pieno. Difficile ma non è da escludere al 100% che Pioli, però decida di puntare su Kalulu. Il giovane francese, impiegato da esterno nel match di Coppa Italia contro il Torino, è piaciuto in quella posizione e potrebbe giocarsi le sue carte.

Da centrale per l’ex Lione sarà sempre più complicato trovare spazio. Tomori ha scalato subito le gerarchie e Simon Kjaer è ormai prossimo al rientro. Non va dimenticato, inoltre, il recupero di Matteo Gabbia, tornato tra i convocati domenica scorso per la partita contro il Crotone.