Spezia-Milan, il punto sugli indisponibili

Stefano Pioli si augura di recuperare diverse pedine, come Bennacer e Kjaer. Il collega Italiano, invece, spera di riavere l’attaccante Nzola

E’ iniziata ieri la settimana che porta alla sfida contro lo Spezia. Il Milan per l’occasione dovrà fare a meno di Davide Calabria, che verrà fermato dal Giudice Sportivo per una giornata, dopo l’ammonizione rimediata nei minuti finali del match di San Siro contro il Crotone.

Stefano Pioli oggi ha riabbracciato Ismael Bennacer e e Simon Kjaer spera di rivedere presto in gruppo – già in settimana – anche Sandro Tonali.

Ci sarà da aspettare qualche giorno, invece, per Brahim Diaz ma la speranza è di riaverlo per la partita contro l’Inter. L’emergenza in casa Milan, dunque, sembra davvero volgere al termine. La settimana scorsa sono rientrati Hakan Calhanoglu e Matteo Gabbia, con il turco subito in campo contro i calabresi.

Una buona notizia per i rossoneri che da sabato torneranno a giocare praticamente ogni tre giorni. Dopo lo Spezia, infatti, il Milan sarà chiamato a scendere contro la Stella Rossa, nei due match valevoli per i sedicesimi di finale di Europa League, Inter e Roma.

Il Milan si gioca molto in queste settimane e farlo con la rosa praticamente al completo è un ottimo segnale. Dopo la partita dell’Olimpico sarà il momento di tirare le somme e si capirà se Donnarumma e i suoi compagni potranno ancora sognare in grande, tra campionato ed Europa League.

La situazione in casa Spezia

Dando uno sguardo in casa Spezia c’è da segnalare lo stop di Diego Farias, che ha riportato una distrazione post-traumatica di basso grado all’adduttore sinistro, che verrà monitorata nei prossimi giorni, e quella di Claudio Terzi, che si è fermato per una lesione all’adduttore della gamba destra.

Proseguono nelle rispettive tabelle di recupero – si legge sul sito del club ligure – Piccoli e Ferrer, mentre Nzola procede a passo spedito con il programma riabilitativo sul campo.

Andrà monitorata, dunque, soprattutto la situazione legata all’attaccante, pedina fondamentale dello scacchiere di Vincenzo Italiano. Ricordiamo che Spezia-Milan è in programma sabato sera alle ore 20.45.