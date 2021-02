Lite Conte-Agnelli al termine di Juve-Inter: la ricostruzione dei fatti

Battibecco al termine di Juve-Inter fra Conte e Agnelli, l’allenatore non l’ha presa bene e si è sfogato ai microfoni della RAI.

Un post-partita infuocato quello fra Juventus e Inter, semifinale di ritorno di Coppa Italia. I bianconeri, forti del 2-1 dell’andata a San Siro, hanno portato a casa un 0-0 che vale la finale. Nulla da fare per i nerazzurri, fuori anche da questa coppa dopo l’uscita da Champions ed Europa League. Ad Antonio Conte non resta altro che lo Scudetto, unico e vero obiettivo di quest’anno della società meneghina.

Finale infuocato, sì. D’altronde, è sempre così quando c’è Conte di mezzo, soprattutto dopo una sconfitta. Ma stavolta, stando alle immagini che circolano in questi minuti sui social, non per colpa sua. Dopo il triplice fischio finale, il presidente Andrea Agnelli, dalla tribuna, sembra aver rivolto parole poco carine nei confronti dell’allenatore; nel 2014, a ritiro iniziato, Conte decise di dare le sue dimissioni da tecnico della Juve per incomprensioni con la società. Probabilmente fra i due è rimasto qualcosa in sospeso…

Nella questione sembra essersi inserisco anche Giuseppe Marotta, anche lui grande ex. Che ha preso ovviamente le difese dell’allenatore. Intervenuto poi ai microfoni di RAI Sport al termine della partita, lo stesso Conte ha commentato così la vicenda senza nascondere nulla: “Il quarto uomo ha visto tutto quello che è successo durante la partita. Secondo me serve essere più educati, non c’è altro da dire. C’è bisogno di più sportività e rispetto per chi lavora. Ma chiudiamola qui, parliamo di calcio“.

Nei primi minuti successivi alla partita sono sputati subito i primi video sui social. In questo che vi riportiamo di seguito (immagini RAI), si vede chiaramente Agnelli dire qualcosa verso il campo, probabilmente proprio diretto alla panchina di Conte. L’allenatore pugliese avrà reagito, ma è soltanto un’ipotesi.

Fonti interne alla Juventus parlano di “gestacci” nei confronti del presidente della Juve. Insomma, un vero e proprio caos che potrebbe diventare oggetto di discussione in altre sede. In effetti, se hanno montato un caso per una banale lite di campo fra Ibrahimovic e Lukaku, è giusto che si faccia chiarezza anche su questo episodio. Una cosa è certa: qualora venisse tutto confermato, né l’uno e né l’altro hanno fatto una bella figura.