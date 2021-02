Gazidis: “Ho un sogno: far parte del ritorno al vertice del Milan”

Ivan Gazidis, Amministratore Delegato del Milan, ha parlato del suo rapporto con il Milan e la città, segnando gli obiettivi rossoneri.

Ivan Gazidis, Amministratore Delegato del milan, ha portato una nuova mentalità al Milan, non sempre compresa da tutti, ma che sta dando risultati in tempi più brevi del previsto. Il dirigente sudafricano sta dando al club di Via Aldo Rossi una nuova credibilità e una visione di marketing internazionale.

A questo l’AD ex Arsenal, ha improntato la struttura della squadra attorno a un telaio giovane che viene sorretta dal peso di Mister Pioli e l’esperienza di Zlatan Ibrahimovic, unico vero veterano della rosa rossonera. La sua sapienza manageriale e stata ben affiancata dall’esperienza sul campo di Paolo Maldini. Questo binomio è tornato a far sognare il popolo milanista.

L’intervista a Ivan Gazidis

L’Amministratore Delegato rossonero è stato raggiunto dai microfoni di Sky sport, a cui ha confidato le sue sensazioni sul Milan, la città e il progetto rossonero. Le sue parole verranno pubblicate in forma integrali nella serata di oggi, ma l’emittente satellitare ha pubblicato una succosa anticipazione delle sue parole.

Qui di seguito l’estratto delle sue parole:

“Mi sento un milanese vero, qui mi trovo davvero bene. Sono qui al milan perché ho un sogno, quello di riportare questo prestigioso club in alto. Voglio un Milan moderno e progressista, ma questo è solo l’inizio del percorso. Abbiamo un piano gestionale preciso, di cui Zlatan Ibrahimovic è l’unica eccezione. La guida sapiente e intelligente di Pioli è l’ideale in questo momento. Squadra e tifosi sono unito per lo scopo, ossia riportare il club in alto, laddove merita di stare”.

Tutti i tifosi si augurano che le parole del dirigente siano di ottimo auspicio e che il club possa tornare in alto.