Inter, l’anticipazione sul nuovo logo: sui social è già polemica | FOTO

Dopo diverse speculazioni e indiscrezioni, il nuovo logo dell’Inter sembra essere stato confermato e sbuca un tweet che lo mostra.

L’Inter sta vivendo una stagione in cui ha l’obbligo di vincere per cambiare il trend negativo di questi anni, e in tema di cambiamenti arrivano ulteriori indiscrezioni sul nuovo logo. Le indiscrezioni lanciate nei giorni scorsi, con uno scudo tondo con richiami solo alle lettere “I” ed “M” trova conferme nel web, dove un tweet ha mostrato un’anteprima quasi certa del nuovo crest nerazzurro.

A lanciare l’indiscrezione è ovviamente il sito specializzato in calcio e moda Footy Headlines che per supportare la propria tesi si è avvalsa addirittura della richiesta di brevetto della società interista. Un’indiscrezione ormai più che certa che mostra la nuova identità grafica del Biscione.

Leggi anche:

Il nuovo logo nerazzurro

La storia del logo dell’Inter è stata da sempre omogenea, con le lettere dell’intestazione sociale in uno scudo tondo. Negli anni sono susseguiti diversi ritocchi, ma il nuovo scudetto invece mostra un cambio più radicale, figlio anche dell’ormai certa ridenominazione societaria.

Infatti il nuovo nome del Biscione dovrebbe passare da F.C. Internazionale Milano a Inter Milano per allinearsi al mercato straniero. A questa nuova denominazione sarà affiancato appunto un nuovo logo che farà sparire le lettere “F” e “C” dal proprio logo. Cambiano anche i colori delle lettere, da dorate a bianche.

Sin dalle prime anticipazioni i tifosi interisti si erano dimostrati scettici sulle scelte societarie, soprattutto sul cambio del nome. Nelle scorse settimane la stessa Footy Headlines aveva mostrato un’anticipazione del nuovo scudetto interista, mostrato per sbaglio in un set fotografico – poi il post fu subito rimosso, ma al sito non sfuggì il succoso dettaglio.

Lo stesso portale ha rilanciato stamani la stessa indiscrezione, mostrando la richiesta di brevetto societaria, quindi più che una conferma che la nuova identità grafica nerazzurra sia quella mostrata giorni fa.

Qui di seguito il tweet con il nuovo scudetto dell’Inter Milano.