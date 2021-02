Calhanoglu sarebbe libero di firmare con altre squadre per andarsene a parametro zero, ma ha respinto la Premier League: vuole solo il Milan.

Oltre a Gianluigi Donnarumma, c’è anche Hakan Calhanoglu con un contratto in scadenza a giugno 2021 da rinnovare. Per il Milan è arrivato il momento di accelerare la trattativa.

Il numero 10 rossonero è un elemento importantissimo della squadra di Stefano Pioli e va blindato. Le negoziazioni stanno andando per le lunghe, nonostante il turco abbia comunque manifestato già la volontà di rimanere e di prolungare l’accordo con il club. Sicuramente la dirigenza pensava a uno scenario diverso, senza tutto questo ritardo nel raggiungere un’intesa.

Calhanoglu, il punto sul rinnovo col Milan

Oggi La Gazzetta dello Sport spiega che la trattativa per il rinnovo di Calhanoglu si trova in una fase di stand-by. Il Milan ha offerto circa circa 4 milioni di euro annui, ma l’agente Gordon Stipic ne ha chiesti oltre 5 con i bonus. C’è ancora distanza tra quanto proposto e quanto domandato.

Nonostante l’accordo non sia vicino, la situazione non è affatto compromessa. Il fantasista turco ha ribadito la sua volontà di rimanere in maglia rossonera e ha già respinto offerte provenienti dalla Premier League.

L’ex Bayer Leverkusen potrebbe firmare per trasferirsi a parametro zero in un’altra squadra, però continua a manifestare l’intento di rinnovare con il Milan. Nonostante la lungaggine della negoziazione, la sua idea sul proprio futuro non è cambiata in queste settimane.

Questo è un aspetto importante e che dà fiducia al trio Gazidis-Maldini-Massara, però è necessario compiere dei passi avanti al più presto. Questa trattativa prosegue da troppo tempo e le parti devono trovare il modo di venirsi incontro.

Considerando che oggi Calhanoglu percepisce un ingaggio da circa 2,5 milioni netti a stagione, l’offerta del Milan sui 4 milioni appare assolutamente congrua. Normale che Stipic cerchi di ottenere qualcosa di più, ma sarebbe un errore da parte sua tirare troppo la corda e rischiare di arrivare alla rottura con la società rossonera. Vedremo se nei prossimi giorni domanda e offerta si avvicineranno…