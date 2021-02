Spezia-Milan, arbitra Chiffi

Sarà Daniele Chiffi l’arbitro di Spezia-Milan, in programma sabato alle 20,45.

Designato l’arbitro di Spezia-Milan: Sarà Daniele Chiffi, della sezione arbitrale di Padova. Il direttore di gara in stagione non ha diretto i rossoneri. Per trovare un suo arbitraggio bisogna risalire alla scorsa stagione, all’1-1 casalingo contro il Verona.

La squadra arbitrale di Spezia-Milan

Spezia-Milan, in programma sabato sera alle ore 20.45 (diretta TV Dazn), sarà arbitrata da Daniele Chiffi. La Lega Serie A ha diramato l’elenco completo della squadra arbitrale che dirigerà i rossoneri nella complessa sfida in Liguria.

Ecco l’intero Team arbitrale:

Direttore di gara: Chiffi

Assistenti di linea: Mondin – Vecchi

Quarto uomo: Sacchi

Var: Mazzoleni

Avar: Paganessi

Per l’arbitro padovano è la prima direzione di gara con il Milan in questa stagione 2020/2021, l’ultimo precedente nella scorsa stagione.