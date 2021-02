Sky – Milan, ultime di formazione: tornano tre titolari!

In vista del match di domani sera contro lo Spezia, Pioli sembra già avere le idee chiare. Da Sky le novità di formazione del Milan

Domani sera il Milan giocherà in trasferta contro lo Spezia di Italiano. Gara essenziale per conquistare i 3 punti e mantenere la testa della classifica. Pioli ha già le idee chiare sulla formazione da schierare in campo contro i liguri.

Le ultime novità ci arrivano da Peppe Di Stefano, l’inviato Sky a Milanello. Il giornalista ha comunicato pochi minuti fa quella che dovrebbe essere la lista degli 11 titolari di domani sera.

Ebbene, le novità principali riguardano il ritorno alla titolarità di Kjaer, Bennacer e Calhanoglu. In ordine, il difensore danese è stato quindi preferito a Tomori che partirà dalla panchina. A centrocampo ritorna la coppia esplosiva composta da Kessie e Ismael Bennacer. Tonali e Meite potranno rappresentare l’alternativa di qualità nel secondo tempo.

Nella fascia destra di difesa ci sarà Dalot a sostituire lo squalificato Calabria, mentre Leao avrebbe vinto il ballottaggio per la fascia sinistra d’attacco. Rebic partirà quindi dalla panchina.

Nella trequarti destra si era parlato di una possibile titolarità per Samu Castillejo; tutto smentito, ci sarà Saelemaekers a partire dal 1’ minuto. Calhanoglu ritrova finalmente il posto fisso, quindi domani guiderà gli schemi d’attacco sin dall’inizio.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Leao, Calhanoglu, Saelemaekers; Ibrahimovic.