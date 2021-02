Dalla Spagna: caccia a Donnarumma | Ora fanno sul serio!

Gianluigi Donnarumma continua ad avere varie pretendenti sul mercato italiano ed estero. Occhio alla concorrenza spagnola.

Il futuro di Gianluigi Donnarumma è quasi ad un bivio. Da una parte c’è la volontà di rinnovare il proprio contratto con il Milan a lungo termine.

Dall’altra c’è l’insistenza di Mino Raiola, suo noto procuratore, a far alzare l’offerta di rinnovo ai rossoneri, rischiando così di far saltare il banco.

Donnarumma è in scadenza tra pochi mesi e il Milan rischia seriamente di perdere il classe ’99 a costo zero. Soprattutto se si tiene presente l’ampia concorrenza internazionale per Gigio.

Il Barcellona ci prova per Donnarumma: obiettivo primario

Dalla Spagna infatti arrivano notizie di un presunto interesse concreto del Barcellona per Donnarumma, che sarebbe tra i primi nomi sulla lista del club catalano.

Il giovane estremo difensore sarebbe stato individuato, secondo il portale Don Balòn, come l’ideale rinforzo tra i pali, visto che si svincolerebbe a costo zero a breve.

Pare che i catalani sono pronti a lasciar partire Andre ter Stegen, l’attuale numero uno del Barcellona che potrebbe cambiare aria dopo le ultime deludenti stagioni, sia a livello personale che di squadra.

Una partenza importante che verrebbe così sostituita da un arrivo a dir poco prestigioso e di prospettiva, visto che Gigio è giustamente da considerarsi tra i migliori talenti Under-23 dell’intero panorama calcistico mondiale.

A spingerlo verso Barcellona sarebbe lo stesso Mino Raiola, che secondo la stampa spagnola ha un legame molto forte con Joan Laporta, ex presidente dei catalani e il favorito a prendere il posto del patron uscente Bartomeu.

L’imprenditore vorrebbe presentarsi con un super colpo: oltre a gestire al meglio il rinnovo di Leo Messi potrebbe regalarsi l’ingaggio low-cost del miglior portiere europeo del momento.