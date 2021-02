Spezia, è ufficiale: confermata una pesante assenza

Vincenzo Italiano ha stilato l’elenco dei convocati in vista del match di domani sera contro il Milan. Mancano 5 pedine importanti al tecnico dello Spezia

Nervi tesi in vista del match di domani sera tra Spezia e Milan. La squadra di Italiano si giocherà il tutto per tutto col fine di riuscire a strappare i tre punti ai rossoneri. La situazione in classifica non la dice proprio bene ai liguri, che vogliono allontanarsi il più possibile dalla zona retrocessione. La neo promossa di Serie A, nonostante gli altalenanti risultati, sta dimostrando di avere carattere e grinta.

Lo dimostra la bella vittoria ottenuta nell’ultimo match di campionato contro il Sassuolo, per lo più giocata fuori casa. Grazie ai gol di Erlic e Gyasi, lo Spezia è riuscito a battere gli emiliani per 2-1. E il Sassuolo non è stato l’unico avversario più forte sulla carta ad essere battuto dalla squadra di Italiano. Ci basta pensare alla gara contro il Napoli, vinta anche per 2-1, per capire quanta voglia hanno questi ragazzi di far bene.

È chiaro che domani, i liguri sfideranno la capolista di Serie A, con Pioli che potrà contare su una rosa finalmente quasi al completo. Stessa cosa non varrà però per Vincenzo Italiano, che dovrà far a meno di 5 giocatori importanti, tra cui M’Bala Nzola.

Spezia, le assenze di Italiano

Da poco è stata diramata la lista convocati dello Spezia, ed è impossibile non notare l’assenza di cinque pedine fondamentali della squadra ligure. Si tratta di Farias, Piccoli, Ferrer, Terzi, e come già accennato Nzola. Soprattutto Farias, Nzola e Terzi sono tre titolarissimi degli acquilotti.

Queste complicano sicuramente i piani di Vincenzo Italiano, che dovrà rimediare pensando a schierare le migliori alternative.

Ritornano invece a disposizione del tecnico dei liguri Pobega e Saponara, entrambi rientrati dal turno di squalifica. Chissà se il centrocampista scuola Milan verrà schierato da titolare domani.

Questa la lista completa dei convocati dello Spezia:

PORTIERI: Zoet, Krapikas, Rafael, Provedel

DIFENSORI: Ramos, Marchizza, Capradossi, Bastoni, Chabot, Erlic, Ismajli, Dell’orco, Vignali

CENTROCAMPISTI: Acampora, Ricci, Agoume, Estevez, Maggiore, Pobega, Leo Sena

ATTACCANTI: Galabinov, Gyasi, Saponara, Verde, Agudelo