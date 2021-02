Calciomercato Milan, dalla Spagna: colpo in attacco dal Siviglia!

Il Milan sta già pensando all’estate. Sul taccuino di Maldini e Massara è spuntato un nome interessante per l’attacco. Occhi rivolti in Spagna

Chiusa la finestra del mercato invernale, si è proiettati già a quella estiva. Il Milan e la sua dirigenza stanno pensando a diversi rinforzi che possano apportare maggiore qualità in più reparti. C’è la qualificazione alla Champions League come obiettivo da centrare assolutamente. Dato che il percorso dei rossoneri fa ben sperare, è lecito da parte di Maldini e Massara pensare a costruire una rosa più competitiva, all’altezza del grande palcoscenico europeo.

Un reparto che è attualmente coperto è quello d’attacco. Con Ibrahimovic e Mandzukic in prima linea, il Milan può lottare con ogni altra big italiana e giocarsi traguardi importanti. Ma è chiaro che i due giganti d’attacco non danno assolute certezze per il futuro. Per quanto riguarda lo svedese, si è già parlato dei giorni scorsi di un suo possibile rinnovo con la società rossonera.

Tutto dipende dal suo corpo e dalla sua condizione atletica. A 39 anni non è semplice poter fare previsioni. Per quanto concerne Mandzukic è ancora tutto da valutare, dato che il suo contratto scade proprio a giugno e deve ancora mostrare di cosa è capace. I prossimi impegni della squadra sapranno dirci di più.

Tirando le somme, è chiaro che la dirigenza rossonera sta pensando ad eventuali opzioni per l’attacco, data l’incertezza sul futuro di Zlatan e Mario. Ebbene, Maldini avrebbe già messo gli occhi su un attaccante di qualità; un centravanti del Siviglia.

Leggi anche:

En-Nesyri, l’idea per l’attacco rossonero

Secondo l’indiscrezione riportata dal sito spagnolo fichajes.net, il Milan avrebbe messo gli occhi su Youssef En-Nesyri, attaccante in forza al Siviglia. Il marocchino, classe 1997, sta stupendo tutti in Spagna, grazie ai suoi tanti gol realizzati.

Il suo profilo è stato difatti attenzionato da diversi club europei, tra cui anche la Roma. Il Siviglia, dal canto suo, non lascerebbe andare facilmente En-Nesyri a meno di un’importante offerta economica. Inoltre l’attaccante ha un contratto che lo lega al club spagnolo sino al 2025.

Monchi, DS del Siviglia, avrebbe già rifiutato le avance del West Ham per il giocatore marocchino: ben 35 mln di euro offerti dagli inglesi. Insomma, un’impresa non semplice. Ma in estate qualcosa potrebbe muoversi e il Milan resta alla finestra attento ad osservare.