Calciomercato Milan, 40 milioni per il mediano | Corsa a tre!

Il Milan ha da tempo messo gli occhi su un mediano che gioca in Bundesliga. Ma c’è la concorrenza di Inter e Juve per il giocatore

La dirigenza rossonera guarda già all’estate in chiave calciomercato. Si cercano i profili adatti a rinforzare la rosa del Milan in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Come sappiamo, la società di Via Aldo Rossi è stata protagonista della finestra del calciomercato invernale, mettendo a segno ben 3 acquisti di qualità.

Pensando al futuro, i primi innesti utili a rinforzare la squadra dovrebbero essere inseriti nel reparto di difesa (fascia sinistra) e reparto d’attacco (fascia destra). Ma il Milan, come sottolineato sopra, a gennaio ha acquisito tre giocatori di cui due in prestito con diritto di riscatto: situazioni che dovranno quindi essere ridiscusse in estate, senza la certezza della permanenza di Meite e Tomori.

Il primo, mediano arrivato in prestito dal Torino, ha un riscatto fissato sugli 8 mln di euro. Il minutaggio concessogli fin qui non ha permesso di effettuare delle valutazioni decisive, e sicuramente il resto della stagione consentirà di comprendere meglio le vere qualità del giocatore. Se il francese classe 1994 non dovesse convincere a pieno, il Milan sta già osservando altri profili che potrebbero andare a rinforzare la linea mediana di centrocampo.

Uno tra questi è un assoluto talento tedesco che gioca nel Borussia Mönchengladbach. Ma attenzione alle tante concorrenti e al valore della clausola rescissoria.

Leggi anche:

Florian Neuhaus, il rinforzo estivo della mediana rossonera?

Seguito già nel 2019 dal Milan, Florian Neuhaus è un centrocampista del Borussia Mönchengladbach, classe 1997. Occupa la posizione di mediano nel centrocampo del 4-2-3-1 schierato da Marco Rose. Un grande e giovane talento, che ha portato la dirigenza rossonera a riosservare il suo profilo nei mesi scorsi, ancor prima di acquisire Soualiho Meite.

Peccato che il giocatore abbia un clausola rescissoria di 40 mln euro all’interno del contratto che lo lega al Borussia sino al 2024. Una somma niente male, giustificata dalle grandi prestazioni di Florian condite da 6 gol e 6 assist messi a segno nell’attuale stagione.

Il suo talento è sotto gli occhi di tutti. Difatti tante big europee vorrebbero scipparlo al Borussia. Due pretendenti di Bundensliga sono sulle tracce di Neuhaus: Bayern Monaco e Borussia Dortmund.

Ma anche l’Inter e la Juve lo tengono d’occhio, soprattutto la società bianconera, proiettata a rivoluzionare il proprio centrocampo in vista della prossima stagione.

In estate, per Maldini e Massara non sarà semplice mettere le mani sul gioiellino tedesco. La concorrenza è tanta e la somma da sborsare pure. Attendiamo quindi ulteriori aggiornamenti sulla questione.