Il Milan non ha ancora deciso se provare a comprare Dalot a titolo definitivo. Dovrà fare delle valutazioni. Intanto spunta un’alternativa.

Il futuro di Diogo Dalot al Milan rimane incerto. Il club rossonero non ha un diritto di riscatto sul suo cartellino, quindi un eventuale acquisto definitivo necessita di una trattativa separata.

Il Manchester United è disponibile a negoziare la cessione del terzino portoghese, ma l’accordo sul prezzo può non essere semplice da trovare. Finora il rendimento dell’ex Porto non è stato particolarmente esaltante, però la società rossonera ha fiducia in lui e valuterà verso fine stagione se provare a comprarlo oppure lasciarlo tornare in Inghilterra.

Mercato Milan, Emerson Royal sostituirà Dalot?

Il Milan attenderà di capire se Dalot può veramente rientrare nel progetto per il futuro e se, eventualmente, ci sarà margine per strappare un buon prezzo al Manchester United. Altrimenti, virerà su un nuovo terzino destro.

Secondo quanto spiegato dai colleghi di calciomercato.com, potrebbe tornare di moda il nome di Emerson Royal. La dirigenza rossonera si era già fatta avanti al termine della stagione 2019/2020, ma non è stato possibile condurre in porto l’operazione. Infatti, il Barcellona avrebbe dovuto pagare 9 milioni di euro di penale al Betis Siviglia per interrompere anticipatamente il prestito.

Il Milan in questi mesi ha continuato a seguire Emerson Royal, che in stagione ha finora collezionato 22 presenze, un gol e 2 assist tra Liga e Coppa del Re. A giugno 2o21 scade il prestito al Betis Siviglia e poi il Barcellona dovrà decidere se dargli un’opportunità oppure se venderlo.

Il 22enne laterale destro brasiliano era stato acquistato dal Barça nell’estate 2019 per 12 milioni proveniente dall’Atletico Mineiro, adesso il suo valore di mercato è superiore e bisognerà vedere a che cifra verrà fissato il suo prezzo nella prossima sessione.

Va detto che Emerson Royal al Milan partirebbe come vice di Davide Calabria, titolarissimo nel ruolo di terzino. Questa prospettiva potrebbe spingere il giocatore sudamericano a non valutare un trasferimento rossonero per prediligere una squadra che gli possa consentire di essere subito titolare.