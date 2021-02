Coppa Italia femminile, Milan-Sassuolo 0-0 | Rossonere in semifinale

Le rossonere di Ganz accedono alle semifinali di Coppa Italia. Il pareggio per 0-0 contro il Sassuolo è bastato a superare il turno

Nessun gol allo stadio Vismara tra Milan e Sassuolo. Uno 0-0 che però basta alle ragazze di Ganz ad accedere al turno delle semifinali di Coppa Italia. L’1-1 dell’andata aveva rimandato alla partita di ritorno il verdetto finale.

Ebbene, le neroverdi guidate da Piovani non sono riuscite a segnare il gol della rivalsa e con il risultato bloccato sullo 0-0 il Milan ha conquistato la qualificazione al prossimo turno. In semifinale, le rossonere dovranno vedersela contro la Juventus che si è qualificata grazie ai due risultati utili contro l’Empoli: 5-4 all’andata e 5-0 al ritorno.

Leggi anche:

Una squadra sicuramente molto forte quella guidata da Rita Guarino, che domina in testa alla classifica di Serie A. Non a caso è l’unica avversaria con cui il Milan ha perso in campionato. La squadra di Ganz può comunque contare su calciatrici dalle grandi qualità e il destino delle semifinali non è di fatto ancora scritto.

Degno di menzione è l’esordio di Yui Hasegawa avvenuto oggi contro il Sassuolo. La centrocampista, giocatrice della nazionale giapponese, ha espresso una buona prestazione così come sottolineato anche dall’AC Milan sul proprio canale Twitter: