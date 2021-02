Spezia-Milan, formazioni ufficiali: confermati Kjaer e Bennacer, c’è Leao

Le formazioni ufficiali di Spezia-Milan, anticipo del sabato valido per la 22 giornata di Serie A. Pioli ha puntato su Kjaer e Bennacer, c’è Leao

Pioli e Italiano hanno fatto le loro scelte. Tra non molto Spezia e Milan scenderanno in campo allo stadio Picco per contendersi i 3 punti. Il Milan ha bisogno di vincere per mantenere la stupefacente posizione di capolista della classifica di Serie A; lo Spezia punterà alla vittoria per allontanare il più possibile la zona retrocessione.

Due obiettivi assolutamente importanti, che contribuiranno a rendere la partita accesa e piena di emozioni. Da pochi minuti sono state rese note le formazioni ufficiali di entrambe le squadre. Come previsto, Stefano Pioli ha scommesso sul ritorno alla titolarità di Kjaer, Bennacer e Calhanoglu.

Le formazioni ufficiali

Procedendo per ordine e reparti, ci sarà Gigio Donnarumma a difendere lo spazio tra i pali. In difesa, a sostituire lo squalificato Calabria ci sarà Diogo Dalot terzino destro. Coppia centrale delle retroguardia, Romagnoli e come già accennato Simon Kjaer. A sinistra della fascia l’insostituibile Theo Hernandez.

Al centrocampo vi è il ritorno dall’inizio dell’esplosiva coppia della mediana composta da Ismael Bennacer e Kessie. Al centro della trequarti agirà da titolare anche Hakan Calhanoglu, il fantasista turco che ha come unico traguardo la porta avversaria. Alla sua destra ci sarà Saelemaekers, preferito a Castillejo; alla sinistra del turco agirà come previsto Rafael Leao. Il giovane portoghese ha vinto il ballottaggio con Ante Rebic.

Attaccante in solitaria Zlatan Ibrahimovic, che proverà ad esprimere la stessa grande prestazione mostrata contro il Crotone.

FORMAZIONE UFFICIALE SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali; Erlic, Ismajli, Bastoni; Maggiore, Ricci, Leo Sena; Verde, Agudelo, Gyasi. Allenatore: Italiano



FORMAZIONE UFFICIALE MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao, Ibrahimovic. Allenatore: Pioli