Spezia, Italiano: “Vittoria enorme contro un Milan stratosferico”

Italiano, tecnico dello Spezia, ha commentato oggi la vittoria dei suoi contro il Milan per 2-0, risultato encomiabile.

Un 2-0 che fa male al Milan, anche in vista dello scontro diretto tanto atteso, il derby contro l’Inter di domenica prossima.

A commentare il successo dello Spezia ai microfoni di DAZN c’ha pensato il tecnico Vincenzo Italiano: “Una grande soddisfazione, vincere contro il Milan è un risultato enorme, loro sono una squadra stratosferica. Ma ci siamo preparati molto bene”.

Italiano ha poi parlato della scelta di Agudelo che ha messo in difficoltà il Milan: “Ha qualità da giocatore importante, forza e velocità. Sull’esterno non aveva reso bene, si è adattato e sta iniziando a stupire veramente tutti per sacrificio e qualità.

Sull’ex Saponara: “Ha chiesto lui di lavorare in quella zona di campo, sa di poter utilizzare il piede interno e mandare in porta i compagni. Sottolineo la sua prestazione e quella di Gyasi che hanno frenato Hernandez e Dalot. Per un allenatore è una grandissima soddisfazione”.

Sul futuro del tecnico: “Non ci penso, ho solo l’obiettivo della salvezza, sarebbe per noi come vincere lo scudetto”.