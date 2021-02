Calciomercato Milan, irrompe Bielsa: vuole il giovane rossonero!

Tommaso Pobega sta mostrando buone qualità e prestazioni nello Spezia. Ha attirato così l’attenzione di tanti club esteri che vorrebbero averlo in estate

Ieri sera il Milan ha perso maledettamente contro uno Spezia in grande forma. Il tecnico Italiano ha saputo preparare al meglio il match contro la capolista di Serie A, e la sua si è imposta da grande squadra. Eppure, tra gli 11 schierati in campo da Italiano non figurava Tommaso Pobega, il giovane centrocampista di proprietà proprio del Milan.

Il 21enne, cresciuto nelle giovanili rossonere, è arrivato in prestito allo Spezia in estate, e a giugno prossimo potrebbe ritornare tra gli uomini di Pioli. Tutto sta nella volontà della dirigenza rossonera e di quella spezzina, che dovranno decidere se rinnovare o meno il prestito del giocatore.

Pobega, sin qui, con la maglia dello Spezia ha mostrato grandi doti e qualità. Adatto a giocare in un centrocampo a 3, ha messo a segno nell’attuale stagione 3 gol e 2 assist in 14 partite giocate. Numeri niente male per un giovanissimo mandato in prestito per raccogliere esperienza.

La sua crescita esponenziale è sotto gli occhi di tutti, non soltanto del Milan che potrebbe non rinnovare il prestito allo Spezia e riprenderlo in squadra. Già, perchè tante squadre del panorama europeo avrebbero messo gli occhi sul centrocampista italiano ex Pordenone.

Pobega, il diamante grezzo che piace all’estero

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, Tommaso Pobega interessa molto al Leeds di Marcelo Bielsa. Secondo il noto portale Transfermarkt, il valore di mercato del centrocampista ammonta a 5 mln di euro.

Il suo è un prospetto molto interessante, data la sua peculiarità di privilegiare un gioco aggressivo, rivolto alla porta avversaria. Oltre al Leeds, anche club come Leicester ed Eintracht Francoforte guardano con interesse al giocatore.

In estate qualcosa si potrebbe muovere. Pobega ha affermato in più occasioni di voler tornare al Milan, questa sarebbe la sua prima scelta. È chiaro che con Pioli in panchina, il centrocampo a 2 rimarrebbe una costante. Quindi, a Pobega non rimarrebbe altro che adattarsi allo schema, un pò come accaduto a Tonali ad inizio anno.

I mesi prossimi renderanno più chiare le volontà della società rossonera; se richiamare Pobega dal prestito o accettare qualche offerta importante per il suo cartellino.