Pioli schiacciato da Italiano: le pagelle dei quotidiani

Stefano Pioli è uscito totalmente amareggiato dopo la brutta sconfitta di ieri sera contro lo Spezia. Il tecnico è forse il primo responsabile della cattiva prestazione rossonera. I voti dei quotidiani sportivi lo affermano

Una batosta tecnica e morale quella ricevuta ieri dal Milan. Lo Spezia di Italiano si è imposto sul gioco dei rossoneri, riuscendo a bloccare ogni possibile trama di gioco. Gli aquilotti hanno mostrato grandi doti offensive, e non a caso hanno vinto la partita grazie a due gol realizzati bene tecnicamente.

Le reti di Maggiore e Bastoni hanno completamente annientato il Milan che è stato incapace di rialzarsi e reagire. Cosa è andato storto nello spogliatoio rossonero non è ancora chiaro, dato che lo stesso Stefano Pioli non si aspettava una tale prestazione. Gli allenamenti settimanali preparatori alla trasferta ligure avevano mostrato altro, come affermato dallo stesso tecnico rossonero.

Eppure i calciatori del Milan sono apparsi quasi fuori forma, complice anche il pressing aggressivo e organizzato degli avversari. Insomma, non una prestazione degna della squadra capolista della Serie A, tale da mettere in dubbio l’operato di Stefano Pioli.

Pioli insufficiente nelle scelte: i voti dei quotidiani sportivi

Se consideriamo le strategie messe in atto da Pioli contro lo Spezia, ci sono alcuni aspetti che possono mettere in evidenza degli errori nelle scelte tecniche. Pensando alla formazione partita dall’inizio, è stato giusto schierare tre giocatori rientrati in gruppo da poco?

Kjaer, Bennacer e Calhanoglu sono apparsi non al 100% della condizione. Forse puntare su chi si era allenato e aveva giocato con costanza sarebbe stata la scelta migliore? Inoltre, prendendo in analisi il primo tempo di Spezia-Milan abbiamo potuto notare già dall’inizio la grande difficoltà dei rossoneri, che non sono riusciti ad impostare nessuna azione pericolosa.

Nell’intervallo, non sarebbe stato giusto da parte di Pioli provare a cambiare qualcosa? Sostituire qualche giocatore che aveva mostrato più difficoltà?

Certo è che le scelte tecniche e tattiche del mister rossonero sono state giudicate insufficienti. Nella giornata odierna, i maggiori quotidiani sportivi hanno dato un voto alla prestazione di Pioli, nessuno di questi raggiunge la sufficienza. Non c’è da stupirci, è chiaro che l’allenatore abbia qualche responsabilità, dato che non è riuscito a capovolgere o trovare una contromossa al gioco degli spezzini.

Ecco i voti a Stefano Pioli:

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 4,5

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 5