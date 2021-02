Calciomercato Milan, triplo colpo dal Lens | I nomi

Milan attento a tre gioielli del Lens, squadra della Ligue 1: si tratta di Badé, Medina e Doucouré. Giovani talenti piacciono ai rossoneri.

Il Milan è concentrato sul riscattare la brutta sconfitta contro lo Spezia vincendo in Europa League contro lo Stella Rossa. Poi ci sarà il derby contro l’Inter, altro impegno da cercare di non fallire.

Mentre Stefano Pioli e i giocatori lavorano sul campo, supportati da Paolo Maldini e Frederic Massara, gli osservatori rossoneri continuano a visionare talenti che potrebbero rinforzare l’organico nella prossima stagione. Un campionato molto seguito è quello francese, la Ligue 1. Ci sono diversi profili che piacciono e che potrebbero diventare oggetti di trattative.

Leggi anche:

Calciomercato Milan: occhi su Badé, Medina e Doucouré

I colleghi di calciomercato.com rivelano che il Milan ha messo nel mirino Loic Badé, Facundo Medina e Cheik Doucouré. Sono tre titolari del Lens allenato da Franck Haise e che occupa un’ottima sesta posizione nella classifica. Gli scout rossoneri hanno visionato con attenzione l’ultima gara giocata contro il Reims.

Badé era già stato accostato al Milan nel mercato di gennaio. È un difensore centrale francese classe 2000. È approdato nella squadra giallorossa nell’estate 2020, tesserato a parametro zero dopo l’addio al Le Havre. È un giocatore veloce, reattivo, forte di testa e attento in marcatura.

Anche Medina è un centrale difensivo, ma è argentino ed è un classe 1999. Il Lens lo ha prelevato la scorsa estate dal Talleres per circa 3,5 milioni di euro. Adesso il suo prezzo è raddoppiato. 18 presenze e 2 gol in questa stagione. Il mancino nato a Buenos Aires si è formato nel settore giovanile del River Plate e può giocare anche da terzino in caso di necessità. A ottobre ha debuttato nella nazionale maggiore dell’Argentina.

Doucouré è un centrocampista di 21 anni e di nazionalità maliana. 23 presenze, 3 gol e un assist nell’attuale stagione. Il Lens lo ha prelevato dal Mali nel 2018. Ben messo a livello fisico e tecnico, è più abile in fase di interdizione che di costruzione e inserimento ma è abbastanza completo come mediano. Yaya Touré è il suo idolo a cui si ispira.