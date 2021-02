Calciomercato Milan, sfida totale col Siviglia: tutti gli obiettivi!

Tanti obiettivi comuni tra Milan e Siviglia. Dalla Spagna riportano che Monchi ora starebbe pensando anche a Lokonga dell’Anderlecht. Ecco tutti i nomi

Continua ad intrecciarsi il calciomercato del Milan con quello del Siviglia. Il club andaluso è ormai da anni una delle realtà più importanti d’Europa e lo conferma anche il mercato. A gennaio ha portato a casa Gomez dall’Atalanta: l’argentino è stato strappato alla concorrenza del calcio italiano.

Il Siviglia, che dal Milan ha acquisto Suso, non ha alcuna intenzione di fermarsi e pensa in grande. Tra i nomi in cima alla lista della spesa del Ds Monchi c’è anche Florian Thauvin. Non è un segreto che il talento francese, che il 30 giugno vedrà scadere il contratto che lo lega al Marsiglia, sia tanto apprezzato anche dal Milan.

Maldini e Massara vorrebbero l’esperto esterno per rafforzare la corsia destra che appare più debole rispetto a quella mancina. Alexis Saelemaekers sta vivendo un periodo di appannamento dopo l’infortunio e Samu Castilljo non sta dando l’apporto sperato. Thauvin rappresenterebbe davvero un colpo importante per far crescere il livello della fascia destra.

Nei giorni scorsi si è parlato di una bozza di contratto di circa 3 milioni di euro netti a stagione. Le prossime settimane serviranno per capire chi la spunterà tra il Milan e il Siviglia nella corsa a Thauvin, anche se nel calciomercato non si possono escludere sorprese, con l’inserimento di nuove squadre.

I due club, insieme alla Juventus, stanno osservando da vicino, inoltre, anche la situazione legata a Isco. Il talento spagnolo, con un contratto il 30 giugno 2022, è pronto a lasciare il Real Madrid, soprattutto se dovesse restare Zidane. Ma non è finita qui.

Sfida per Lokonga

In Spagna sono certi che il Siviglia di Monchi sia sulle tracce di Albert Sambi Lokonga. Il centrocampista dell’Anderlecht è osservato dagli scout del Milan e piace alla dirigenza rossonera. Secondo quanto riportato da ‘TodoFichajes‘, il club belga per lasciare andare il suo calciatore vorrebbe 10 milioni di euro. Il Siviglia ha già avviato i contatti con l’entourage di Lokonga e dovrà soddisfare le richieste dell’Anderlecht per chiudere la trattativa.