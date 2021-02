Sky – Pioli riformula l’attacco contro la Stella Rossa

Stefano Pioli potrebbe attuare non un leggero turnover contro la Stella Rossa. Le ultime notizie riportate da Sky lo confermano

Il Milan sta lavorando con cognizione e voglia di riscatto in vista del match di Europa League contro la Stella Rossa. C’è da dimenticare la pesante disfatta contro lo Spezia, tecnicamente e mentalmente.

È stato detto e ribadito che il Milan è stato irriconoscibile sabato sera contro gli uomini di Italiano, ed è chiaro che Pioli vuole assolutamente rimediare al pesante risultato. Il miglior modo per dimenticare una disfatta è sicuramente quello di ottenere la vittoria nella prossima partita.

Per questo, innanzitutto l’allenatore sta cercando di comprendere quali possano essere le migliori scelte tattiche per ostacolare al meglio l’avversario, e nel frattempo dar la possibilità di riposare a coloro che hanno giocato di più.

Al Milan non mancano i giocatori validi, neanche in panchina, anzi. Per questo Pioli ha in mente di riformulare completamente il reparto d’attacco contro la Stella Rossa, preservando quei titolari che sono apparsi maggiormente fuori forma nell’ultima giornata di campionato.

Difatti, se pensiamo a Leao, Calhanoglu, Saelemaekers ed Ibrahimovic contro lo Spezia, è impossibile non ricordare le loro prestazioni assolutamente insufficienti. E questi citati, sono tutti giocatori essenziali per giocare poi il derby di campionato domenica pomeriggio.

Secondo gli aggiornamenti comunicati ai microfoni di Sky Sport da Manuel Baiocchini, Pioli starebbe escogitando una formazione diversa, un bel turnover in attacco sì, ma di qualità.

Leggi anche:

Le news di Sky Sport

Manuel Baiocchini, l’inviato Sky, ha parlato direttamente da Milanello comunicando le possibili novità di formazione del Milan contro la Stella Rossa. Il giornalista ha innanzitutto ha spiegato che Stefano Pioli ha organizzato, nell’allenamento odierno, una partitella 11vs11 nel quale in una squadra figuravano le presenze di Castillejo, Krunic e Rebic dietro a Mandzukic.

E che probabilmente sarà questa la scelta tattica che il tecnico attuerà a Belgrado. Nell’altra squadra erano presenti Saelemaekers, Calhanoglu e Leao dietro a Zlatan Ibrahimovic. Ciò sta proprio a sottolineare la volontà di Pioli di preservare questi ultimi in vista del derby contro l’Inter.