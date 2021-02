Milan-Inter, Pioli commuove i tifosi: la lettera da brividi | VIDEO

Il tecnico rossonero, Stefano Pioli, ha scritto e letto una lettera rivolta a tutti i i tifosi milanisti. Commovente il video realizzato da Socios

Un Milan dalle prestazioni convincenti quello che stiamo vedendo da inizio 2020. Una squadra, un gruppo unito cresciuto sulla base dell’equilibrio di intenti tra proprietà, dirigenza, allenatore e giocatori. Questa fantastica storia è iniziata appunto nel gennaio dello scorso anno, quando l’Italia si preparava ad affrontare uno dei più brutti periodi della sua storia.

L’epidemia da Covid-19 ha scombussolato ogni ambito della società, compreso lo sport, e il calcio in particolare essendo la pratica sportiva nazionale per eccellenza. Sappiamo bene cosa sia accaduto nel corso di questi particolari mesi: stadi chiusi e tifosi impossibilitati a godere delle emozioni che solo la squadra del cuore sa regalare.

Sarebbe stato bello vedere un Milan vincente, come quello sin qui visto alla tv, direttamente dallo stadio; con cori, striscioni e festeggiamenti a supporto di tutta la squadra. Purtroppo così non è stato e lo sa bene Stefano Pioli, l’attuale allenatore rossonero, quello che con cognizione e tranquillità ha portato di nuovo il Milan a brillare.

Per tale motivo, il tecnico ha voluto scrivere una lettera aperta ai tifosi della sua squadra, utilizzando delle parole che fanno trapelare l’importanza del popolo milanista a supporto dei giocatori rossoneri. È chiara la volontà di Pioli di richiamare tutto l’affetto dei tifosi in vista di una parte di stagione complicata ed impegnativa.

Domenica pomeriggio si giocherà il derby, match decisivo per la classifica e le sue sorti, e la vicinanza del popolo rossonero è linfa vitale per la squadra.

La lettera di Pioli nel video Socios

La lettera scritta e letta da Stefano Pioli è stata utilizzata per creare un commovente video da parte di Socios, uno dei diversi partners del Milan.

La voce e le parole del tecnico si mescolano nel breve filmato a delle bellissime immagini, che mostrano gli emozionanti momenti di quando i tifosi rossoneri riempivano San Siro. Una presenza che manca profondamente a tutta la squadra e che lo stesso Pioli ha provato ad esprimere.

“Cari milanisti è trascorso un anno dal vostro ultimo abbraccio. Ci stiamo impegnando al massimo per onorare la maglia, per rendervi orgogliosi ma sentiamo la vostra mancanza. Manca arrivare a San Siro e sentire il ruggito. Mancano le vostre braccia al cielo, il vostro supporto quando inizia la nostra sfida. Un giorno tutto questo sarà un ricordo, e le tribune vuote solo una triste pagina del passato. Ma fino ad allora, fin quando non potremo ascoltarvi vogliamo sentirvi dentro di noi attraverso le vostre parole”.