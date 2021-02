Riscatto Tomori, idea scambio | Folle richiesta del Chelsea!

Il Milan tra pochi mesi dovrà decidere se riscattare Tomori per 28 milioni. Il Chelsea, intanto, pensa di proporre uno scambio ai rossoneri.

Ha collezionato solo quattro presenze con la maglia del Milan, ma Fikayo Tomori ha impressionato positivamente finora. Ovviamente servirà ancora altre partite prima che il club rossonero decida se riscattarlo o meno.

Paolo Maldini e Frederic Massara hanno concordato con il Chelsea un prezzo da circa 28 milioni di euro per l’acquisto definitivo del cartellino. Un diritto di riscatto a una cifra abbastanza alta. Importante la qualificazione alla prossima Champions League per riuscire, eventualmente, a fare l’investimento sul difensore centrale anglo-canadese.

Il Milan ha buoni rapporti con il Chelsea e spera magari di riuscire a ottenere un piccolo sconto sulla somma fissata per il riscatto. Ma non è escluso che i Blues rifiutino di venire incontro all’eventuale richiesta della società rossonera.

Anzi, secondo quanto rivelato dall’Inghilterra il Chelsea potrebbe utilizzare Tomori per arrivare a Franck Kessie. Il mediano ivoriano del Milan piace molto a Thomas Tuchel, che per la prossima stagione cerca un giocatore con le sue caratteristiche per rinforzare il centrocampo.

Kessie è un pilastro della squadra di Stefano Pioli e la sua valutazione è schizzata in alto da qualche mese a questa parte. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2022 e la dirigenza rossonera intende rinnovarlo, in modo tale da blindare il giocatore e respingere le minacce estere.

Il Chelsea probabilmente ci proverà a prendere l’ex Atalanta, però il Milan ha l’intenzione di tenerlo e difficilmente valuterà uno scambio con Tomori. Tra l’altro, in un’eventuale operazione i Blues dovrebbero anche inserire un conguaglio economico per arrivare a coprire la valutazione di Franck.

