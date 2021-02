Calciomercato Milan – Super colpo dal Chelsea: la verità sull’affare

Rumors di calciomercato hanno accostato Ziyech al Milan per la prossima estate. Tuttavia, l’operazione risulta difficile per vari motivi.

Quando era stato ufficializzato il trasferimento di Hakim Ziyech dall’Ajax al Chelsea tutti pensavano che i Blues avessero fatto un grande colpo, non c’è dubbio. Il giocatore ad Amsterdam aveva impressionato e ci si aspettava che potesse avere un ottimo rendimento anche a Londra.

Invece, il 27enne marocchino non sta riuscendo a imporsi in Premier League. Sicuramente i problemi fisici avuti non l’hanno aiutato, ma finora non ha fatto vedere di essere il brillante esterno offensivo ammirato con la maglia dei Lancieri. 16 presenze e 2 gol (contro Burnley e Krasnodar) in questa stagione. Thomas Tuchel nelle ultime tre partite lo ha lasciato in panchina, non un buon segnale.

Calciomercato Milan, ancora niente con Ziyech

Se la situazione di Ziyech non dovesse migliorare, a fine stagione è possibile una cessione da parte del Chelsea. Ovviamente Tuchel in questi mesi proverà a recuperare il calciatore, però se la missione dovesse fallire allora si aprirebbe un altro scenario.

Non mancano le squadre che ingaggerebbero molto volentieri un esterno offensivo come il marocchino. Nei giorni scorsi sono circolate voci inerenti degli interessamenti da parte di Milan e Juventus, club ai quali farebbe comodo un rinforzo del genere. In particolare a quello rossonero, che proprio nel ruolo dell’ex Ajax interverrà nella prossima sessione estiva del calciomercato.

Ma stando a quanto spiegato dal giornalista sportivo Fabrizio Romano al podcast Here We Go, al momento non ci sarebbe assolutamente nulla da parte di Milan e Juventus nei confronti del giocatore marocchino. Nessun sondaggio, nessuna manovra, niente.

Ogni eventuale discorso è rinviato al termine della stagione, quando sarà più chiara la situazione di Ziyech ma anche il tipo di budget che le due società italiane avranno per il prossimo mercato. I rossoneri dipendono molto dalla qualificazione in Champions League, determinante per fare investimenti di un certo livello.

Ziyech è costato 40 milioni di euro al Chelsea, che eventualmente lo venderà a una cifra non troppo distante dal prezzo pagato. Serviranno almeno 30 milioni, probabilmente. Inoltre, va considerato l’ingaggio molto elevato dell’esterno. L’operazione non si presenta per niente semplice per chi vorrà provare a intavolare una trattativa.