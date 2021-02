Stella Rossa-Milan, probabili formazioni: Pioli ne cambia sette

Pioli per Stella Rossa-Milan cambierà sette giocatori rispetto alla sfida di La Spezia. Queste le probabili formazioni al Marakana di Belgrado.

Reduce dalla deludente sconfitta contro lo Spezia in campionato, il Milan vuole riscattarsi in Europa League. Stasera alle 18:55 a Belgrado ci sarà la sfida contro la Stella Rossa per l’andata dei Sedicesimi di finale.

La squadra di Stefano Pioli parte come favorita, però non può permettersi di sottovalutare un avversario che sta dominando in Serbia e che comunque ha in organico alcuni talenti interessanti. Inoltre, sottostimare un impegno e approcciarlo con una mentalità sbagliata è pericoloso: lo si è visto sabato allo stadio Alberto Picco di La Spezia.

Europa League, probabili formazioni Stella Rossa – Milan

Pioli per Stella Rossa-Milan intende fare un po’ di turnover, come ha sempre fatto in Europa League e considerando anche che domenica c’è l’importante derby di Serie A contro l’Inter. L’allenatore rossonero ne cambierà sette rispetto all’ultima trasferta in Liguria.

In porta confermato Gigio Donnarumma, mentre in difesa i titolari che partiranno dal primo minuto sono Alessio Romagnoli e Theo Hernandez. A completare il reparto Pierre Kalulu sulla fascia destra e Fikayo Tomori al centro. Per entrambi grande occasione stasera allo stadio Marakana, dovranno farsi trovare pronti.

A centrocampo conferma per Ismael Bennacer, ancora alla ricerca della migliore condizione fisica. Assieme all’algerino ex Empoli ci sarà Soualiho Meite, un altro chiamato a convincere dopo delle prime apparizioni in rossonero che non hanno impressionato.

Nel tridente offensivo ci saranno Samuel Castillejo, Rade Krunic e Ante Rebic. Loro tre dovranno essere bravi sia a garantire un certo equilibrio alla squadra che a rifornire di buoni palloni Mario Mandzukic, per la prima volta titolare da quando è approdato a Milanello e chiamato a sostituire Zlatan Ibrahimovic (sarà in panchina).

EUROPA LEAGUE | STELLA ROSSA – MILAN | PROBABILI FORMAZIONI

Stella Rossa (4-2-3-1): Borjan; Gajic, Pankov, Milunovic, Rodic; Sanogo, Petrovic; El Fardou Ben, Ivanic, Gavric; Pavkov (Falcinelli).

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Meite; Castillejo, Krunic, Rebic; Mandzukic.