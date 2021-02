Ex Milan, Netflix produrrà un film su Roberto Baggio

Netflix, colosso dello streaming americano, ha annunciato la produzione di un film su Roberto Baggio, ex calciatore, tra le tante, del Milan.

Per il 54esimo compleanno di Roberto Baggio, il colosso della produzione americana di film in streaming Netflix annuncia che verrà girato un lungometraggio in onore del Pallone d’Oro 1993. La piattaforma non ha rilasciato ulteriori indizi o dettagli, se non il nome dell’opera, che ricalca lo storico soprannome del calciatore.

Un regalo di compleanno inaspettato per tanti, che renderà felici tutti i fan del calciatore, uno dei più amati della storia del calcio italiano e mondiale.

Leggi anche:

Annunciato il film su Roberto Baggio

Alle ore 12 del 18 febbraio, non una data casuale visto che oggi ricorre il compleanno numero 54 per Roberto Baggio, l’account ufficiale di Netflix Italia su Twitter ha annunciato la produzione di un film sull’ex calciatore italiano.

Non sono stati resi noti cast o data di uscita, ma solo il titolo: Il Divin Codino.

Tutti i fan attendono con ansia la pubblicazione di uno dei calciatori più iconici degli anni ’90.