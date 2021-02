Ibrahimovic, quanti gol nei Derby tra Serie A, Premier e MLS | Video

Tra le statistiche da considerare nella carriera di Zlatan Ibrahimovic spicca anche quella dei gol nei Derby disputati nei vari campionati in cui ha militato

Quando si dice uomo Derby. Un altro profilo che si addice a Zlatan Ibrahimovic. Nel corso della carriera ormai ventennale, l’attaccante svedese ha disputato stracittadine in quasi tutti i campionati in cui ha militato. Se si escludono le esperienza all’Ajax e al PSG compagini prive di rivali cittadini, Ibrahimovic è stato protagonista nei Derby in Serie A, Liga, Premier League e MLS con uno score realizzativo davvero notevole.

Sono 21, infatti, i gol totali segnati finora da Zlatan nei Derby con netta predominanza, ovviamente, nei campionati in cui ne ha giocati di più ovvero Serie A e MLS. Di seguito un riepilogo di tutte le reti di Ibra.

I Derby con Milan e Inter

Il primo gol segnato da Ibrahimovic in un derby di Serie A è stato in Milan-Inter 3-4 della stagione 2006/07, quello d’esordio con la maglia nerazzurra dopo l’approdo dalla Juve nell’estate post Calciopoli. In quel campionato, Ibra ha trafitto i rossoneri anche nel match di ritorno vinto dall’Inter 2-1, quello del gol di Ronaldo il Fenomeno che aveva portato in vantaggio i rossoneri nel primo tempo.

Dall’Inter al Milan. Con i rossoneri, Zlatan ha siglato il primo gol contro i Cugini, su rigore, nello 0-1 del campionato 2010-11 vinto proprio dai rossoneri di Allegri. Amarissima la doppietta nel 4-2 per l’Inter della stagione seguente arrivata nella serata che ha decretato la vittoria dello Scudetto da parte della Juve di Conte, il primo dei nove consecutivi per i bianconeri.

Nella seconda esperienza al Milan, ben 4 i gol dello svedese all’Inter. Il primo, lo scorso anno, nella sconfitta in rimonta 4-2 con il doppio vantaggio siglato in avvio da Ibra e Rebic con l’ausilio di Padelli. Ibra si è rifatto di quel ko con la doppietta nella stracittadina di andata dello scorso ottobre vinta dal Milan 2-1 con il gol sul rigore respinto da Handanovic e il tap in sull’imbeccata di Leao. Ultimo gol nel recente Derby di Coppa Italia con l’1-0 poi vanificato dall’espulsione per doppia ammonizione, seguita alla precedente rissa con Lukaku.

In Liga e Premier League

Nella sua unica stagione al Barcellona, in Liga, Ibrahimovic si è fatto apprezzare dai tifosi catalani per il gol vittoria nella sfida con l’Espanyol vinta 1-0 al Camp Nou. Alla stregua di quanto avvenuto con l’Inter e il Milan, Zlatan ha segnato all’esordio in un Derby anche in Premier in un Manchester United-Manchester City 1-2 del settembre 2016. Sotto 0-2, Ibra ha siglato nel finale il gol della bandiera per i Red Devils di Mourinho contro il “nemico” Guardiola.

La scorpacciata di gol in MLS

Ben 9 i gol di Ibrahimovic nei Derby di MLS disputati con la maglia dei Los Angeles Galaxy. Indimenticabile quello con i suoi sotto 2-3 contro i Los Angeles FC. Appena entrato in campo, Ibra, all’esordio assoluto nel campionato americano, segna il gol del pareggio al 77′ con una girata da metà campo avviando la rimonta che porterà i suoi a vincere 4-3 nel finale. Lo ricordate ? Eccolo…