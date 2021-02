Capolavoro Ancelotti! L’Everton vince ad Anfield dopo 22 anni

L’Everton guidato da Carlo Ancelotti sbanca ad Anfield e vince il derby di Liverpool per 2-0. La vittoria nel campo dei reds mancava da tantissimi anni

Un pomeriggio magico per l’Everton ed Ancelotti. I blues hanno vinto il derby di Liverpool contro gli uomini di Klopp per 2-0. Un match davvero molto combattuto, vinto sul piano tattico grazie alla grande organizzazione messa in atto da Carlo Ancelotti.

L’Everton è subito passato in vantaggio al 3’ minuto del primo tempo grazie al gol del brasiliano Richarlison. L’allenatore ex Milan ha scelto di giocare il match con cognizione, attendendo le mosse dell’avversario, con l’obiettivo di portarlo a scoprirsi e contrattaccare.

Strategia assolutamente riuscita, con i blues che hanno poi chiuso la partita all’83’ grazie al rigore messo a segno da Sigurdsson. Adesso, la squadra di Ancelotti guarda con più fiducia alla classifica e soprattutto al raggiungimento della zona Europa.

Con questa vittoria, l’Everton ha acciuffato proprio il Liverpool, e adesso le due cugine condividono la sesta posizione della classifica di Premier League, entrambe a quota 40 punti. I reds guidati da Klopp stanno attraversando un periodo per nulla positivo.

In campionato, infatti, il Liverpool è alla quarta sconfitta consecutiva. Numeri irriconoscibili per una squadra famosa in tutto il mondo per il grande gioco e la grande tecnica; oltre che per i top player che conta tra le sue fila.

Ma la vittoria della stracittadina, conquistata dall’Everton stasera, rompe una maledizione durata tantissimi anni.

Leggi anche:

L’Everton vince ad Anfield dopo 22 anni

Con il successo ottenuto stasera, l’Everton è tornato a vincere il derby contro il Liverpool dopo ben 11 anni. Dal 2010 in poi, infatti, i reds avevano sempre avuto la meglio sui toffees.

Ma c’è un dato ancora più sconvolgente. Ancelotti, stasera, ha compiuto un vero miracolo alla guida dei suoi giocatori: l’Everton non vinceva ad Anfield, in casa dei cugini, dal 1999; ben 22 anni fa.

È un caso che i blues siano riusciti nell’impresa proprio con Carlo Ancelotti in panchina? Conoscendo il tecnico e il suo palmares, non c’è affatto da stupirsi. Carletto è uno degli allenatori migliori di sempre, e i tifosi milanisti ne sanno certamente qualcosa; uno che con i rossoneri ha vinto proprio tutto!

Il tecnico italiano ha voluto condividere la gioia per la vittoria contro il Liverpool pubblicando un post sui suoi canali social ufficiali.