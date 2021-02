Probabili formazioni Milan-Inter: Pioli punta su Tonali e Rebic

Le probabili formazioni di Milan ed Inter in vista del derby che si giocherà domani alle ore 15.00. Pioli e Conte hanno già le idee chiare

Manca ormai pochissimo all’attesissimo derby di Milano. Ci sono grandi aspettative in ballo, sia nell’uno che nell’altro schieramento. I tifosi delle due squadre non stanno più nella pelle, e non vedono l’ora di conoscere quali saranno le nuove sorti della classifica, a partire da domani pomeriggio sino al prossimo weekend di campionato.

Questo sarà uno dei derby più seguiti e sentiti di sempre, proprio per la situazione della classifica di Serie A. Già, perchè Milan ed Inter occupano rispettivamente la seconda e la prima posizione, evento che non si verificava ormai da parecchi anni.

C’è in palio il prestigio della città, ed è chiaro che entrambe le tifoserie desiderano che sia la propria squadra del cuore a laurearsi regina d’Italia a fine stagione. Milan ed Inter sono distanti un solo punto, e il match di domani non può far altro che essere assolutamente decisivo.

Se i rossoneri dovessero avere la meglio, effettuerebbero il controsorpasso; al contario, se gli uomini di Conte riuscissero nella vittoria allungherebbero le distanze, guardando con più tranquillità allo scudetto in palio.

Per l’occasione, vedremo quali potrebbero essere le formazioni che Pioli e Conte schiereranno in campo.

Le probabili formazioni di Milan-Inter

Da poco è stata resa nota la lista dei convocati di mister Pioli. Come da aspettativa, sono fuori per infortunio Mandzukic e Bennacer; è rientrato invece Brahim Diaz a disposizione della squadra.

Secondo le notizie apprese in settimana e negli ultimi giorni, la formazione rossonera dovrebbe vedere in porta l’imprescindibile Gigio Donnarumma. In difesa, ci sarà sulla fascia destra Calabria, rientrato dalla squalifica. Coppia di centrali Kjaer e Romagnoli. Tomori partirà invece dalla panchina, con l’esperienza di Simon Kjaer favorita alle sue buone prestazioni.

Sulla fascia sinistra di difesa Theo Hernandez.

A centrocampo parte favorito Tonali su Meite per affiancare Franck Kessie. La trequarti d’attacco dovrebbe essere composta dal magnifico trio: Rebic, Calhanoglu e Saelemaekers; quella che ci ha ben abituato al gran gioco e alle grandi prestazioni. Attaccante in solitaria Zlatan Ibrahimovic.

Conte, secondo le ultime indiscrezioni, punterà su Eriksen per completare la regia di centrocampo, dato che Vidal è rientrato da poco dall’infortunio.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

PROBABILE FORMAZIONE INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lautaro, Lukaku.