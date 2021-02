Secondo quanto scrivono in Spagna, Brian Brobbey non giocherà nel Milan. Nel suo futuro sembra esserci il Lipsia

Nei giorni scorsi è arrivato l’annuncio ufficiale da parte dell‘Ajax: Brian Brobbey non rinnoverà il contratto con il club olandese e al termine della stagione potrà indossare la maglia di una nuova squadra.

Il centravanti 19enne, che si sta mettendo in mostra a suon di gol, è da tempo sul taccuino dei grandi club. Il Milan – sempre attento ai giovani talenti in giro per l’Europa – sta monitorando la situazione ma la sensazione è che il futuro di Brobbey sia in Germania.

Come detto, il calciatore e il suo entourage (è Mino Raiola l’agente) hanno detto no alla proposta di rinnovo dell’Ajax e si stanno guardando attorno alla ricerca della giusta proposta, che gli possa permettere di crescere con tranquillità.

Arriva l’annuncio

La squadra favorita ad acquistare il centravanti classe 2002 sembra essere il Lipsia. I tedeschi hanno dimostrato nella storia recente di essere il club più adatto per far crescere i giovani.

L’ennesimo duello sull’asse Milano-Lipsia, rischia di essere vinto ancora una volta dalla squadra di Bundesliga.

Dalla Spagna giunge notizia che il Lipsia e l’entourage di Brobbey avrebbero raggiunto un accordo: secondo quanto riporta TodoFichajes, sarebbe tutto fatto e l’annuncio ufficiale è atteso per le prossime settimane.

Brobbey non è l’unico giovane centravanti che piace al Milan. Sul taccuino di Maldini e Massara, infatti, c’è anche il nome di Folarin Balogun.

Il calciatore oggi all’Arsanel è di un anno più giovane ma hanno in comune la capacità di andare a segno. Balogun ha giocato più con la maglia Under 23 dei Gunners ma è riuscito a mettersi in mostra anche in prima squadra, soprattutto in Europa League, dove sono arrivati due gol nella fase a gironi, contro il Molde e il Dndalk FC.