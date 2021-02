Milan, problema per Ibrahimovic: l’ammissione di Pioli

Zlatan Ibrahimovic è stato sostituito per un problema al polpaccio. Come ammesso da Stefano Pioli al termine del match di San Siro

“Ha chiesto il cambio per un crampo al polpaccio, non era più in grado di staccare. Poi vedremo per giovedì e domenica che scelte fare“. Ha parlato così Stefano Pioli al termine di Milan-Inter in merito a Zlatan Ibrahimovic, che non ha giocato gli ultimi minuti del match.

Non è ancora scattato l’allarme in casa Milan ma il problema allo svedese non può certo fare piacere in un momento delicato come questo.

Settimana decisiva

Dopo il doppio ko contro Spezia e Inter, in Serie A, e il pari in Europa League, i rossoneri sono attesi da un doppio impegno delicato, che dirà molto del resto della stagione del Milan.

Giovedì si tornerà in campo con lo Stella Rossa, dopo il 2 a 2 dell’andata, e domenica sera si farà visita alla Roma, che in caso di successo stasera contro il Benevento si porterebbe a soli tre punti dal Milan. All’Olimpico dunque servirà difendere la zona Champions League.

Novità sugli infortunati

Nei prossimi giorni si capirà su quali uomini, soprattutto in attacco, potrà contare Pioli: si attendono novità in merito alle condizioni di Mario Mandzukic e soprattutto Zlatan Ibrahimovic in vista dei prossimi impegni.

Da stabilire, inoltre, i nuovi tempi di recupero di Ismael Bennacer, fermatosi nuovamente contro la Stella Rossa, nel match di andata. Lo stop non dovrebbe, fortunatamente, essere lungo.

La nota lieta di giornata è certamente legato al ritorno in panchina di Brahim Diaz. Lo spagnolo dopo l’infortunio è tornato, in settimana, ad allenarsi in gruppo. Non è entrato, contro l’Inter, ma in Europa League dovrebbe trovare spazio per mettere minuti nelle gambe. In questa fase delicata serve davvero l’aiuto di tutti.