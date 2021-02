Calciomercato Milan, allarme Donnarumma | Pronto l’assalto!

Dalla Spagna arriva l’indiscrezione dell’interesse di una big di Premier League per Gigio Donnarumma. Il futuro del portiere è lontano dal Milan?

Il rinnovo di Gigio Donnarumma sta tenendo con l’acqua alla gola tutti coloro che sperano che il portierone rossonero non lasci mai il Milan. Eppure il suo contratto scade tra qualche mese, a giugno, e ancora Mino Raiola e la dirigenza rossonera non hanno raggiunto un accordo per il suo rinnovo.

Complici del ritardo sono le altissime pretese dell’agente italiano, che chiede per il suo assistito un adeguamento dell’ingaggio a 10 mln di euro. Una cifra esorbitante, non consona alla politica economica della società rossonera, che invece vuole puntare a degli stipendi più contenuti per garantire una giusta sostenibilità al club.

Gigio Donnarumma è gia uno tra i calciatori più pagati del Milan, con un ingaggio stagionale di 6 mln di euro. Il Milan, che conosce a pieno le qualità assolute del numero 99 rossonero, vuole ottenere il suo rinnovo, e si è spinto ad offrire un aumento sino a 7,5 mln di euro.

Tale cifra non soddisfa però le pretese di Mino Raiola, che vorrebbe anche l’inserimento di una clausola rescissoria nel nuovo contratto del giovane portiere italiano. Insomma tutte richieste che complicano l’accordo, e a questo punto molti si stanno chiedendo se questo rinnovo arriverà davvero di qui a fine stagione.

Nel frattempo, tante big d’Europa bramano Gigio Donnarumma, che si appresta a diventare il portiere più forte al mondo. Acquisirlo a zero sarebbe un’occasione strepitosa, e già PSG e Barcellona hanno fatto sapere del proprio interesse per il 99 rossonero.

Dalla Spagna, arriva però la notizia di un’altra pretendente al cartellino di Gigio, una big di Premier League.

Il Manchester United è sulla tracce di Donnarumma

Secondo quanto appresso da Fichajes.net, noto sito spagnolo, il Manchester United è pronto a chiedere il cartellino di Donnarumma al Milan. In Spagna sono quasi certi che il futuro del portiere italiano sia lontano da Milano.

Ebbene, il Manchester sarebbe una tra le prime pretendenti di Gigio. Il piano del club inglese è quello di disfarsi di David De Gea, che non ha più soddisfatto le aspettative e che quindi verrà ceduto in estate.

Sappiamo a quanto ammontino gli ingaggi dei calciatori militanti in Premier, e lo United è pronto ad offrire a Donnarumma un contratto stellare per convincerlo ad approdare a Manchester.

Per tutto il mondo rossonero l’addio di Gigio rappresenterebbe una grandissima delusione. Si spera che Maldini e Massara riescano a blindarlo prima che sia troppo tardi.