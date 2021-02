Kjaer carico per Milan-Inter: “Siamo pronti, sappiamo cosa fare”

Kjaer prima di Milan-Inter si dimostra molto motivato a fare bene il derby di campionato. Sta bene fisicamente e ha voglia di vincere oggi.

Simon Kjaer ha parlato ai microfoni di Milan TV nel pre-partita di Milan-Inter.

Il difensore danese pensa che la squadra sia pronta per affrontare questa delicata sfida contro i nerazzurri di Antonio Conte: “Arriviamo bene, stiamo bene, io sto bene. C’è grande voglia di giocare questo derby“.

LEGGI ANCHE -> Milan-Inter, Sky o Dazn: dove vedere il Derby in diretta tv e streaming

I tifosi del Milan in questi giorni stanno sostenendo con grande calore il gruppo di Stefano Pioli. Kjaer è contento di questo: “Sì, percepiamo una bella atmosfera. Abbiamo parlato con loro ieri all’allenamento. È una partita molto importante, bella l’immagine dei tifosi fuori ad aspettarci e sostenerci a San Siro. Non la dimenticherò”.

Il centrale rossonero è carico per questo derby e sottolinea che è importante essere ben concentrati quando affronti l’Inter: “Sicuro, i derby sono sempre partite diverse. Ci sono emozioni e tante cose. Sappiamo cosa dobbiamo fare. Serve essere più concentrati in un match così“.

Kjaer poi anche a DAZN ha ribadito l’importanza del sostegno dei milanisti: “Da tanti anni non c’è un derby con Milan e Inter nelle prime due posizioni. I tifosi ci hanno dato una gioia speciale, sappiamo che non è una partita normale e speriamo di accontentarli in campo“.