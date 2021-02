Milan-Inter, formazioni ufficiali: le scelte di Pioli e Conte

Formazioni ufficiali Milan-Inter: le scelte di Pioli e Conte per il derby valido per la 23esima giornata del campionato Serie A 2020/2021.

Oggi a San Siro si gioca l’atteso derby Milan-Inter. Una sfida di alta classifica, dato che se si scontrano la seconda e la prima della Serie A. Un solo punto a separare le due squadre.

Stefano Pioli per questa partita ritrova Davide Calabria, squalificato nella scorsa giornata di campionato. E anche Brahim Diaz, che ha superato un infortunio muscolare che lo ha tenuto fuori per diverse gare e ha potuto essere convocato. Ma l’allenatore rossonero ha perso sia Ismael Bennacer che Mario Mandzukic per infortunio.

Situazione migliore per Antonio Conte, che ha solamente Stefano Sensi out e una squadra che in generale vive un momento migliore. Senza scordare che i nerazzurri non hanno avuto un impegno infrasettimanale e dunque arrivano più freschi a questo derby.

Di seguito le formazioni ufficiali del big match Milan-Inter con le scelte dei due allenatori per la stracittadina milanese che si gioca a partire dalle ore 15.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjær, Romagnoli, Hernández; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Çalhanoğlu, Rebić; Ibrahimović. A disp.: A. Donnarumma, Tătărușanu; Dalot, Gabbia, Kalulu, Tomori; Castillejo, Hauge, Krunić, Meïte; Leão. All.: Pioli.

INTER (3-5-2): Handanović; Škriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozović, Eriksen, Perišić; Lukaku, Martinez. A disp.: Padelli, Radu; Darmian, Kolarov, D’Ambrosio, Ranocchia; Gagliardini, Vecino, Vidal, Young; Pinamonti, Sanchez. All.: Conte.

Arbitro: Doveri di Roma.