Ibrahimovic, polpaccio da valutare | Oggi il programma per Sanremo

Le ultime sulle condizioni di Zlatan Ibrahimovic dopo il derby e la sua preparazione in vista del Festival di Sanremo.

Nonostante fosse stato fino a quel momento l’unico a provarci realmente, ieri Zlatan Ibrahimovic ha lasciato il campo anzitempo durante il derby.

Una scelta non tecnica quella di Stefano Pioli, bensì dettata da una questione fisica. Come ammesso dall’allenatore al termine di Milan-Inter, lo svedese aveva chiesto personalmente il cambio.

Colpa di un dolore al polpaccio, un pizzico che ha fatto propendere per la sostituzione, agevolata dal fatto che il derby sembrava ormai irrimediabilmente indirizzato verso la vittoria interista.

Come riporta oggi la Gazzetta dello Sport, non sembra esserci nulla di grave per Ibra. Oggi si valuterà nello specifico il dolore accusato ieri in partita, ma i ben informati parlano soltanto di un crampo, un lievissimo sovraccarico già rientrato.

Leggi anche:

Ibrahimovic al Festival: oggi le ultime sulla sua partecipazione

Dunque, a meno di ricadute particolari, Ibrahimovic dovrebbe tornare ad allenarsi regolarmente con i compagni nelle prossime ore.

Pioli dovrà valutare se schierarlo titolare contro la Stella Rossa giovedì prossimo in Europa League, visto che mancherà presumibilmente anche l’altro centravanti Mario Mandzukic, fermatosi per un problema muscolare sabato scorso.

Intanto si continua a discutere della presenza di Ibra al Festival di Sanremo, che prenderà il via il prossimo 2 marzo, ovvero dopo il match di campionato tra Roma e Milan di domenica.

La Gazzetta scrive che quest’oggi dovrebbe essere reso noto il programma delle serate sanremesi, con tanto di partecipazione dell’attaccante svedese. Resta però un nodo legato alla serata del 3 marzo, quella di mercoledì.

Infatti in tale data si giocherà Milan-Udinese, turno infrasettimanale di campionato al quale Ibrahimovic di certo non potrà mancare. Allo stesso tempo, da contratto già stipulato, l’attaccante dovrebbe salire sul palco dell’Ariston.

Tutta da valutare dunque questa strana situazione che di certo non fa impazzire di gioia i tifosi milanisti. Intanto il club ha acconsentito agli allenamenti personalizzati di Ibrahimovic in Liguria nella settimana del Festival, ma sulla presenza contro l’Udinese Pioli non transige.