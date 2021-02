Milan-Inter, record assoluto di ascolti su Dazn

Il derby giocato ieri tra Milan ed Inter ha registrato un numero altissimo di spettatori DAZN. È stato record di ascolti

A prescindere dal risultato, che ormai conosciamo bene tutti, i numeri confermano che il derby giocato ieri è stato uno dei più seguiti di sempre. In campo c’erano due grandi squadre, le migliori, attualmente, della Serie A.

In palio c’era la testa della classifica, e non dimentichiamo che ovviamente si trattava di un derby, forse il più importante e sentito d’Italia. I tifosi di entrambe le fazioni sportive si sono catapultati dinnanzi a grandi e piccoli schermi per guardare il match più atteso di tutta la stagione.

In ballo, il prestigio cittadino e nazionale. Ma è chiaro che Milan-Inter non è stato soltanto seguito dai tifosi nerazzurri e rossoneri, ma anche da tutti quei fans, appassionati di sport, che non potevano perdere un match di tale calibro.

Da una parte Ibrahimovic, dall’altra Lukaku: lo scontro perfetto all’interno dello scontro più avvincente, da tanti anni a questa parte. A raccogliere le maggiori fortune da tale derby è stata sicuramente DAZN, la piattaforma streaming che trasmette tre gare di ogni giornata di Serie A.

Difatti, il derby di Milano, trasmesso su DAZN, ha registrato un assoluto record di ascolti: ben 2,2 mln di spettatori hanno seguito il match di ieri. Il precedente record della piattaforma era stato registrato sempre in un Milan-Inter, ma del 21 settembre 2019 (1,6 mln di spettatori).

Un dato assolutamente positivo per DAZN, che dimostra in maniera palese come lo streaming stia assumendo un ruolo sempre più centrale anche nel mondo dello sport.

Record di ascolti anche su Sky DAZN1

Il derby disputato ieri ha anche permesso di registrare un record di audience al canale satellitare DAZN1, visibile su Sky. Ben 1 mln e 144mila spettatori hanno guardato il match dal canale 209 di Sky. Si è trattato della partita più seguita di sempre sul canale DAZN1.

Il precedente record era stato registrato dalla visione di Roma-Inter del 10 gennaio 2021. In quell’occasione 915 mila spettatori avevano seguito la gara su Sky DAZN1.

Ad ogni modo, il derby di Milano era stato pronosticato come uno dei più attesi di tutta la storia del calcio italiano. Il risultato ottenuto da DAZN non stupisce di certo. In più, l’impossibilità di occupare gli stadi, ha costretto ogni fan ad attaccarsi ad uno schermo.