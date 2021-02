Corsa Scudetto, dopo Milan-Inter la sentenza | Posizione netta dei tifosi!

I tifosi rossoneri, ormai disillusi, si schierano: la sconfitta di ieri contro l’Inter sembra aver già dato un primo verdetto stagionale.

Non solo la sconfitta pesante e l’ennesima prestazione poco reattiva di questo 2021. Il Milan ora rischia di vedere compromesso uno dei suoi obiettivi stagionali.

I rossoneri hanno sempre dichiarato di puntare come priorità alla qualificazione in Champions League, che manca ormai da quasi otto anni.

Ma il discorso Scudetto, al quale si è giustamente creduto fino a poche ore fa, rischia ora di decadere dopo lo 0-3 nello scontro diretto di San Siro.

Ieri in tal senso la redazione di MilanLive.it ha lanciato un sondaggio sulla corsa al titolo, che come detto rischia di allontanarsi definitivamente.

Tifosi del Milan sicuri: addio al sogno Scudetto

Sull’account Twitter è stato così indetto un sondaggio sulle possibilità del Milan di contendere ancora lo Scudetto ai rivali dell’Inter dopo il ko di ieri.

Evidente la posizione della maggior parte dei votanti. Il 73,1% dei supporter rossoneri ha risposto con un secco SI all’addio definitivo del Milan all’obiettivo più prestigioso.

I quattro punti di svantaggio nei confronti dell’Inter non sono molti, visto che mancano ancora 15 giornate alla fine del campionato, ma dopo la prova di ieri pomeriggio appaiono evidentemente come insormontabili.

Solo il 26,9% dei votanti ha espresso un parere ottimista, sperando in una nuova rimonta del Milan o comunque nella possibilità di lottare fino all’ultimo per contendere lo scudetto alla formazione di Antonio Conte.

RISPOSTA SECCA ‼️ – ADDIO SCUDETTO DOPO #MILANINTER ❓ VOTATE ⚡️ — MilanLive.it (@MilanLiveIT) February 21, 2021

Probabilmente la maggior parte dei tifosi ha tenuto conto anche del fattore coppe europee. L’Inter infatti risparmierà energie, essendo stata esclusa dalla Champions League già a dicembre scorso, potendo concentrarsi totalmente sulle gare di campionato.

Il Milan invece ha ancora la ‘distrazione’ Europa League, che si disputa di giovedì e rischia di togliere energie vitali per le gare del weekend, soprattutto dopo trasferte impegnative come quella di Belgrado.

Va chiarito comunque che l’Inter ha iniziato la stagione 2020-2021 con il preciso obiettivo di vincere lo Scudetto, vista anche l’onerosa campagna acquisti, mentre il Milan, vera rivelazione del torneo, punta da sempre ad un posto nell’Europa che conta.