Il Milan lo aveva cercato nel periodo del calciomercato invernale. Adesso il laziale ha riaperto alla possibilità di lasciare il club di Lotito

Nei mesi di dicembre e gennaio, in casa Lazio non si è respirata un’aria di pace. Difatti, ci sono stati degli screzi riguardanti Luis Alberto e il presidente Lotito. Il motivo lo ricordiamo tutti. Il trequartista spagnolo si era lamento dell’investimento della società nell’acquisto dell’areo privato; mentre gli stipendi dei giocatori non erano ancora stati saldati.

Il clima si è subito riscaldato e l’opzione di una cessione di Luis Alberto si è fatta altamente plausibile. Il Milan si sarebbe fatto immediatamente avanti per il cartellino del fantasista spagnolo, che però presentava un prezzo troppo costoso. Ben 50 mln di euro sono stati richiesti per acquisire le prestazioni di Luis Alberto. Cifra assolutamente non in linea con la politica economica del club rossonero.

Eppure si pensava che nella finestra del calciomercato invernale, il trequartista biancoceleste avrebbe davvero lasciato la capitale. Maldini avrebbe pensato ad un eventuale prestito con opzione di riscatto per acquisire il giocatore. L’affare andava molto a genio alla dirigenza rossonera in quanto le qualità di Luis sarebbero state all’altezza di un eventuale sostituto di Hakan Calhanoglu.

Ma pochi giorni dopo, le acque si sono calmate nell’ambiente laziale, con Luis Alberto che ha chiarito ogni screzio con la società e ha ricominciato ad esprimere prestazioni utilissime all’intera squadra e al gioco di Simone Inzaghi.

Nelle ultime ore, però, il numero 10 della Lazio ha rilasciato una particolare dichiarazione sul suo possibile futuro. Parole che fanno trapelare la possibilità che Luis Alberto possa dire addio al club di Lotito a breve.

La dichiarazione di Luis Alberto

Intervistato dal quotidiano spagnolo Marca, Luis Alberto ha parlato di diversi argomenti in chiave Lazio: dalla questione dei tamponi, all’imminente sfida col Bayern Monaco, sino ad arrivare a parlare del suo futuro.

Su quest’ultimo punto, lo spagnolo si è espresso in maniera dubbiosa, soprattutto riguardo all’incerta intenzione della società laziale di volerlo trattenere in futuro.

Queste le parole di Luis Alberto a riguardo:

“Io alla Lazio ci sto bene. Poi se il club vorrà cedermi è tutta un’altra storia, ma finché ho un contratto rimango alla Lazio”.

Insomma, le parole dell’ex Liverpool lasciano intendere un’incertezza di fondo. Il Milan, che si era già interessato al calciatore, sarebbe pronto ad una eventuale apertura nei suoi confronti. Il rinnovo di Hakan Calhanoglu non è ancora arrivato, e in estate non è da escludere un colpo di mercato a sorpresa.