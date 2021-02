Calciomercato Milan, svolta Marsiglia: Thauvin cambia idea?

Il Marsiglia ha esonerato Villas Boas e sta per ingaggiare Sampaoli, nella speranza che risollevi la squadra e convinca Thauvin a rinnovare.

Tra i profili che Paolo Maldini e Frederic Massara seguono per la prossima stagione c’è Florian Thauvin. I due dirigenti del Milan da tempo lavorano per questo colpo a parametro zero.

Infatti, l’esterno offensivo francese va in scadenza di contratto con il Marsiglia a giugno 2021. Può già firmare per un’altra squadra, ma al momento non ha ancora raggiunto un accordo contrattuale né con il club rossonero né con altri. Probabilmente le trattative entreranno maggiormente nel vivo a marzo-aprile.

Mercato Milan, quale futuro per Thauvin?

Il Marsiglia vorrebbe tenere Thauvin e sta dialogando con l’agente per provare a raggiungere un accordo per il rinnovo del contratto. L’ex Newcastle United è un giocatore molto importante per la squadra e la società vuole fare il possibile per trattenerlo,

Di recente il Marsiglia ha esonerato André Villas Boas e sta chiudendo l’intesa con Jorge Sampaoli, attualmente allenatore dell’Atletico Mineiro. Una volta che l’argentino si sarà liberato dal club di Belo Horizonte, firmerà fino al 2023. Nell’attuale contratto c’è una clausola di risoluzione da circa 636 mila euro.

Il Marsiglia, dopo aver avuto contatti anche con Maurizio Sarri, ha puntato con decisione su Sampaoli. L’auspicio della dirigenza è che il tecnico sudamericano riesca a risollevare la squadra e magari anche a spingere Thauvin a rimanere, prolungando il contratto il contratto in scadenza.

Se è vero che finora è trapelata la volontà del giocatore di cambiare aria al termine della stagione, va anche detto che finora non ha preso una decisione ufficiale sul suo futuro e che gli scenari possono anche cambiare. Il Marsiglia giocherà tutte le armi a propria disposizione per cercare di convincere Thauvin a non partire.

Il Milan continua a vigilare e ha avuto diversi contatti con l’entourage, che chiede delle laute commissioni per la firma dell’ex Newcastle United. Oltre all’ingaggio, anche tale aspetto va considerato in queste operazioni che non sono mai davvero a parametro zero.