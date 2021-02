Calciomercato Milan – Brahim Diaz scontento, vuole andar via

Secondo quanto appresso dalla Spagna, Brahim Diaz vorrebbe tornare a vestire la maglia del Real Madrid. E stavolta a titolo definitivo

Brahim Diaz è il trequartista arrivato in prestito dal Real Madrid la scorsa estate. Il giovanissimo spagnolo è stato entusiasta di approdare in una squadra come il Milan, dato che da bambino tifava i colori rossoneri.

Come affermato dallo stesso calciatore, indossare la maglia del Milan è un onore per lui; anche se ha sempre mantenuto calda l’ipotesi di ritornare a Madrid a giocare con i blancos. Il tutto sarebbe dipeso da quale squadra gli avrebbe lasciato più spazio in campo.

Brahim Diaz non vuole essere una riserva, ma giocare con costanza e continuità. Al Milan, è stato impiegato da Pioli soprattutto come trequartista centrale nel suo 4-2-3-1. Posizione che come ben sappiamo è rivestita da Hakan Calhanoglu, ormai da tempo titolare della squadra.

Ad oggi, il 21enne può contare 25 presenze e 4 gol con la maglia del Milan.

Inoltre, il talento di Brahim, classe 1999, sta molto a cuore a Zinedine Zidane, attuale allenatore del Real. Il tecnico francese vorrebbe che lo spagnolo tornasse in Spagna a fare la fortuna dei blancos. Ma tutto dipende anche dal Milan e dalla ipotetica possibilità di riscattarlo.

La volontà del giocatore sarà sicuramente la chiave di svolta, e secondo la notizia appresa dalla Spagna, Brahim Diaz ha già le idee chiare.

Brahim Diaz vuole tornare al Real Madrid

Secondo quanto appreso dal quotidiano spagnolo DefensaCentral, Brahim Diaz avrebbe affermato di voler tornare tra le fila del Real Madrid non appena si sarà chiusa la stagione.

La volontà del giocatore è quella di tornare nel club di Florentino Perez per affermarsi e rimanere. Ma attenzione perché la società madrilena non avrebbe affatto intenzione di riaccogliere Brahim Diaz, e vorrebbe addirittura cederlo per fare cassa; soprattutto se Zinedine Zidane non siederà nella panchina dei blancos nella prossima stagione.

Il Milan, dal suo canto, tenterebbe il riscatto in estate, a patto che questo sia inferiore ai 30 mln di euro. Insomma, c’è uno scontro di intenti tra le parti! E la volontà di Brahim Diaz di tornare in Spagna potrebbe creare dei problemi al Real Madrid.

Intanto, il 21enne ex City è da poco rientrato ad allenarsi in gruppo. Un infortunio gli ha impedito di aiutare la squadra rossonera nelle ultime settimane. Chissà se ritornando sul campo e facendo bene, Brahim non possa cambiare idea e trovare più fiducia in Pioli e nella squadra.