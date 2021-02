Calciomercato Milan, Donnarumma crede nel progetto: attesa per la firma

Donnarumma crede nel progetto Milan e anche per questo non vorrebbe lasciare il club. Raiola e Maldini continuano a trattare per raggiungere un accordo sul rinnovo

C’è il Milan nei pensieri di Gianluigi Donnarumma. Il portiere anche oggi ha voluto far sentire la sua vicinanza alla squadra, con un messaggio sui social: “Sappiamo chi siamo e dove vogliamo arrivare. Tutti insieme, come sempre! Forza Milan”.

Sappiamo chi siamo e dove vogliamo arrivare. Tutti insieme, come sempre! Forza Milan 🔴⚫️ @acmilan pic.twitter.com/5YcO9uV4Gh — Gianluigi Donnarumma (@gigiodonna1) February 22, 2021

Un messaggio breve ma convinto, di un calciatore che non sembra per nulla pensare ad un’altra squadra, ad un futuro lontano dai rossoneri.

La realtà dei fatti, oggi, però, è che il suo contratto con il Milan scadrà il prossimo 30 giugno e la firma sul prolungamento non è ancora arrivata. Il tempo è praticamente scaduto e il portiere ha già la possibilità di legarsi con un altro club.

La voglia di Milan per Donnarumma però è tanta. L’estremo difensore vuole continuare a giocare per i rossoneri: è un concetto che ha ribadito alla società ma soprattutto aal suo agente, Mino Raiola.

Il Milan e il procuratore italo-olandese sono dunque chiamati a trovare un accordo per accontentare il volere del classe 1999:

“Il Milan lavora da mesi al prolungamento del contratto di Donnarumma – afferma Fabrizio Romano a Qué Golazo Podcast – Quando Raiola è coinvolto, però, non è mai così facile. L’agente vorrebbe inserire una clausola nel contratto ma non c’è ancora accordo al riguardo.

Il Milan vuole tenere il giocatore e anche lui vuole restare. E’ convinto che il progetto del Milan sarà qualcosa di importante nei prossimi anni”.

Volontà decisiva

La volontà di Donnarumma alla fine dovrebbe, dunque, risultare determinante ma bisognerà raggiungere l’accordo totale. Come raccontato, uno dei problemi è legato alla clausola rescissoria che Raiola vorrebbe inserire, per avere una via di fuga qualora il progetto Milan non dovesse decollare.

L’altro problema è legato alla durata del contratto, con i rossoneri intenzionati a blindare Donnarumma con un quinquennale. Raiola, invece, non vorrebbe spingersi oltre il biennale, per tornare fra un anno a trattare. L’agente è consapevole che senza la crisi economica dovuta dal coronavirus, le offerte per il suo assistito sarebbero state più importanti. La speranza è che a breve possa arrivare la tanto attesa fumata bianca.