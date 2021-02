Calciomercato Milan, rinnovo Calhanoglu: nuovo incontro

Mercoledì nuovo incontro tra il Milan e l’agente di Hakan Calhanoglu. L’obiettivo è chiaramente riuscire a trovare un’intesa per il rinnovo del contratto

Non è ancora arrivato il rinnovo di Hakan Calhanoglu. La trattativa tra il Milan e l’agente del turco, Stipic, va avanti ormai da mesi ma la fumata bianca tarda ad arrivare. Vi abbiamo parlato di una distanza minima tra le parti che impedisce l’accordo definitivo. Ballano ancora circa 500mila euro e la speranza è che la trattativa possa chiudersi presto. Ormai non c’è più tempo: il prossimo 30 giugno il contratto scadrà ufficialmente e il Milan potrebbe definitivamente dire addio al suo numero 10.

Il turco ha dato priorità ai rossoneri e la volontà resta quella di raggiungere l’intesa: l’ex Bayer Leverkusen – così come Gigio Donnarumma – dallo scorso i febbraio è, infatti, libero di trattare con una nuova squadra e firmare.

Settimana chiave per il rinnovo

Questa potrebbe davvero essere una settimana chiave per la permanenza di Calhanoglu al Milan. Come riporta Sky Sport, mercoledì dovrebbe tenersi un incontro a Casa Milan, ta Gordon Stipic, agente del turco, e la dirigenza rossonero, quasi certamente rappresentata da Maldini e Massara, per il fare il punto della situazione. La speranza è che le parti possano ulteriormente avvicinarsi.

Nel frattempo il turco è chiamato a recuperare al meglio la condizione fisica, per tornare il trascinatore del 2020. Calhanoglu ha recentemente sconfitto il covid ma non appare essere il giocatore ammirato in precedenza. Ci vorrà ancora qualche partita per mostrare ancora ai suoi tifosi quello di cui è capace di fare.

Calhanoglu è uno dei pilastri della squadra di Stefano Pioli e non è certo un caso che il momento complicato del Milan sia coinciso con le difficoltà del suo numero dieci. Si fa davvero fatica ad immaginare una squadra senza Calhanoglu e siamo certi che sia lo stesso per il turco che non ha alcuna intenzione di lasciare Milano e il rossonero.