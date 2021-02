Calciomercato Milan – Colpo Douglas Costa, la rivelazione di Di Marzio

Nella finestra invernale del calciomercato, Douglas Costa era stato accostato al Milan. Gianluca Di Marzio ha smentito l’esistenza di una possibile trattativa

Nei caldissimi giorni della finestra del calciomercato di gennaio, al Milan sono stati accostati innumerevoli profili di calciatori. Alla fine, Maldini e Massara hanno optato per portare a termine tre affari importanti e sono arrivati tra le fila rossonere Mandzukic, Meite e Tomori.

Il primo a parametro zero, e gli altri due in prestito con diritto di riscatto. Questi colpi sono stati messi a segno diversi giorni prima della chiusura del calciomercato. Nei restanti giorni la dirigenza rossonera ha sondato alcuni profili di calciatori che sarebbero potuti servire a completare altri reparti.

Uno tra tutti, è stato quello di difesa. E in particolare il ruolo di terzino sinistro, dato che Theo Hernandez non ha un sostituto all’altezza. Tanti i nomi fatti: da Lazaar, a Matias Vina, a Junior Firpo. Nessuno alla fine è approdato al Milan, complice forse la non totale convinzione della dirigenza di realizzare un quarto colpo di mercato.

Ma oltre al terzino, nei giorni di gennaio, era nata anche l’idea che il Milan avesse bisogno di rinforzare le fasce d’attacco; in particolare quella destra. Saelemaekers era rientrato da poco dall’infortunio, e Samu Castillejo è stato più volte indicato come primo esubero della squadra.

Ecco che in pochissimi giorni, è cominciato a rimbalzare tra i diversi media, il nome di Douglas Costa come possibile rinforzo dell’attacco di Pioli. Il giocatore brasiliano, di proprietà della Juventus, è in prestito al Bayern Monaco dove non ha trovato molto spazio sul campo.

L’insoddisfazione di Douglas Costa ha acceso la speranza dei tifosi rossoneri e dato adito ai giornali che quindi hanno accostato il profilo del 30enne al Milan. Douglas non è certo arrivato in rossonero, anzi, Di Marzio ha di recente affermato che non c’è stato alcun dialogo tra le parti per acquisire le prestazioni del brasiliano.

La smentita di Di Marzio

Intervenuto durante Sky Calcio Show, Gianluca Di Marzio, noto giornalista esperto di calciomercato, ha affermato che non c’è stata nessuna trattativa per portare in prestito Douglas Costa al Milan. Queste le sue parole: