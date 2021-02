Tapiro per Ibrahimovic: “Lo porterò con me. Ci riprenderemo”

Valerio Staffelli ha consegnato a Zlatan Ibrahimovic il Tapiro d’oro dopo il ko nel derby. Ecco le sue dichiarazioni

Zlatan Ibrahimovic non è riuscito ad incidere nel derby di Milano di ieri pomeriggio. L’attaccante svedese ha perso nettamente il duello a distanza con Romelu Lukaku, vero trascinatore dell’Inter nello 0-3.

Il centravanti del Milan ha così ricevuto il suo sesto Tapiro d’oro. Come di consueto è stato Valerio Steffelli a consegnarlo ad Ibra, che ha così commentato: “È stata dura – ammette ai microfoni di Striscia La Notizia – Abbiamo commesso tanti errori, ma ci riprenderemo. Alla prossima partita vado con il Tapiro, magari porta fortuna”.

Da capire se Ibra sarà presente già nel match di Europa League contro la Stella Rossa, in programma giovedì sera a San Siro, o se tornerà in campo contro la Roma, domenica allo stadio Olimpico. Indubbiamente entrambi i match sono di vitale importanza per il Milan. Un doppio successo riporterebbe il sereno tra gli uomini di Pioli e permetterebbe di guardare con ottimismo al finale di stagione, dove l’obiettivo da centrare ad ogni costo è la qualificazione in Champions League, attraverso il campionato o l’Europa League.

Ibra a Sanremo

In questi giorni si è tanto parlato di Ibrahimovic in merito alla sua presenza al Festival di Sanremo. Lo svedese sarà ospite fisso della manifestazione canora, che si svolgerà da martedì 2 marzo a sabato 6 marzo. Non c’è ancora chiarezza su come Ibrahimovic si dividerà tra i due impegni.

Appare alquanto complicata, però, la sua presenza sul palco per il 3, quando sarà chiamato a scendere in campo a San Siro contro l‘Udinese, alle ore 20.45, per la venticinquesima giornata di Serie A.

Giovedì, venerdì e sabato dovrebbe, invece, essere in Liguria. Niente allenamenti con la squadra a Milanello ma dovrebbe comunque essere a disposizione di Pioli per il match di domenica al Bentegodi di Verona contro l’Hellas: “Per ora sono concentrato sulle partite”, ha concluso Ibra, in merito alla sua presenza a Sanremo. Il servizio andrà in onda stasera a Striscia la notizia.