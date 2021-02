Chi è Erlic, il difensore dello Spezia: il Milan lo segue

Il Milan, nel processo di rinforzo e ringiovanimento guarda in casa dello Spezia, rivelazione della nostra Serie A, soprattutto i fari sono puntati su Martin Erlic. Ecco chi è.

La politica del calciomercato del Milan, ormai da diverso tempo è quella di puntare su calciatore giovani ma già pronti a disputarsi gare pesanti. In questo prima parte della stagione, complici gli acciacchi di Gabbia e Kjaer, le partenze di Musacchio e Duarte e il rendimento altalenante di Alessio Romagnoli hanno portato gli esperti di mercato rossonero a guardare a dei rinforzi in difesa.

A gennaio è arrivato a Milano Fikayo Tomori, in prestito dal Chelsea, che tuttavia ha una clausola di riscatto elevata, 25 milioni di sterline (28 milioni di euro circa), una cifra che spaventa il club di via Aldo Rossi, seppur l’anglo-canadese abbia mostrato sin da subito ottima personalità.

In queste ore, come riportato dalla Gazzetta Dello Sport, Il Milan avrebbe messo nel mirino Martin Erlic, centrale dello Spezia, autentica rivelazione della nostra Serie A.

Chi è Martin Erlic: ruolo e caratteristiche

Lo Spezia sta stupendo in questo avvio di stagione, con vittorie contro Milan e Napoli oltre ad aver eliminato la Roma in Coppa Italia, ed è in una ottima posizione di classifica, molto sopra la zona salvezza. Tra le sorprese in positivo figura il croato Martin Erlic, centrale classe 1998 di nazionalità croata.

Difensore centrale dai grandi mezzi fisici, alto 193 centimetri, arriva giovanissimo ma esordisce in Serie C nel Sudtirol prima di sbarcare, appena ventenne in Liguria. Tra le file delle Aquile Nere si impone a partire dalla seconda stagione, quella che ha portato i bianconeri alla storica qualificazione in Serie A, prima volta nel club.

Nel massimo campionato le sue prove sono sempre state crescenti, risultando uno dei migliori del pacchetto arretrato della squadra di Vincenzo Italiano.

Tra le caratteristiche migliori figura il gioco aereo, vista la notevole statura, e proprio di testa ha trovato il suo primo gol nel nostro massimo campionato, contro il Sassuolo, per il pareggio che ha avviato la rimonta.

Al momento il calciatore vale poco meno di dieci milioni di euro, ma se lo Spezia dovesse salvarsi la sua valutazione potrebbe crescere.