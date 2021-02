Roma-Milan, Fonseca sorride | Due recuperi importanti!

Le ultime sulla Roma che domenica sarà l’avversaria diretta del Milan, nel posticipo della 24.a giornata di campionato.

Roma e Milan saranno entrambe impegnate giovedì sera, alle ore 21 in punto, nei rispettivi match di ritorno di Europa League.

Archiviate le sfide, speriamo positivamente, contro Braga e Stella Rossa, le due rivali dovranno iniziare poi a pensare al big match dell’Olimpico.

Domenica 28 febbraio alle ore 20:45 infatti giallorossi e rossoneri si scontreranno per una sfida che dirà molto sul rispettivo proseguo di stagione.

Proprio in vista del match in questione, la Roma sembra poter ritrovare alcuni elementi importanti, assenti nei recenti impegni ufficiali.

Leggi anche:

Cristante e Kumbulla in campo: le ultime in casa Roma

Arrivano aggiornamenti positivi da Trigoria per la Roma, che come detto sta innanzitutto lavorando per il ritorno della sfida europea con i portoghesi del Braga.

Paulo Fonseca oggi in allenamento ha ritrovato, almeno parzialmente in gruppo, Bryan Cristante. Il centrocampista ex Milan, utilizzato spesso come difensore, sembra ormai sulla via del recupero completo.

Il numero 4 aveva saltato il match di Benevento per un problema muscolare, che però sembra rientrato. Fonseca potrebbe non rischiarlo con il Braga per averlo al top in vista del Milan domenica sera.

Recupero vicino anche per Marash Kumbulla. Il centrale ex Verona è fermo da diverse settimane, ma già da domani dovrebbe tornare ad allenarsi a pieno regime. Anche lui punta la sfida contro i rossoneri.

Discorso più complicato per l’inglese Chris Smalling, che continua a lavorare a parte. Tenterà il recupero in extremis per il big match dell’Olimpico, ma in tal senso Fonseca nutre ancora diversi dubbi.

Sicuramente assente invece Roger Ibañez: il brasiliano ha riportato una lesione al flessore della coscia, dunque ne avrà almeno per un’altra settimana.

La probabile formazione della Roma anti-Milan

Visti i recenti recuperi ed il turnover che Fonseca metterà in atto contro il Braga, domenica la Roma si schiererà contro il Milan con un undici formato quasi interamente da titolarissimi, anche se nei prossimi giorni potrebbe ancora cambiare qualcosa.

Il ballottaggio più atteso sarà quello tra Edin Dzeko e Borja Mayoral in attacco, che verrà risolto solo poche ore prima del match.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.