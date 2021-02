Torino, allenamento annullato: si temono contagi

Il Torino rischia un focolaio per il Covid-19. Oggi l’allenamento è stato annullato per evitare rischi di contagi ulteriori.

Lo spettro del Covid-19 torna a spaventare il calcio italiano, in particolare un club di Serie A.

E’ di pochi minuti fa il comunicato ufficiale del Torino, che ha dovuto annullare l’allenamento di oggi presso il suo centro sportivo per il rischio di numerosi contagi.

Già nel weekend i granata hanno annunciato alcune positività al Covid nella propria rosa e nel gruppo squadra, con i soggetti già posti in isolamento.

Leggi anche > Ibra a Sanremo: Berlusconi molto critico

Questa la nota pubblicata oggi sul sito web del Torino: “In relazione alla situazione contingente, relativa a ulteriori casi di positività al Covid 19, non ancora stabilizzata e in evoluzione, su indicazione dell’Autorità sanitaria locale competente il Torino Football Club comunica che l’allenamento odierno è sospeso in attesa di ulteriori controlli”.

Dunque la ASL di Torino ha sospeso il lavoro in gruppo della squadra di Nicola, che ora rischia un vero e proprio focolaio.

A rischio a questo punto lo svolgimento regolare del prossimo match di campionato, che vedrà il Torino impegnato in casa con il Sassuolo venerdì 26 febbraio alle ore 20:45.